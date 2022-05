Gara për kreun e ri të PD/ Komisioni i Rithemelimit miraton rregulloren e brendshme me ‘ndryshime drastike’

Një ditë pas zgjedhjes së kryetarit të Këshillit Kombëtar të PD, Komisioni i Organizimit dhe Kontrollit të Operacioneve Elektorale ka dalë në një konferencë në selinë e PD.





I pari që foli ishte Enno Bozdo, i cili prezantoi para mediave rregulloren e brendshme mbi modalitetet e procesit zgjedhor për kryetar të Partisë Demokratike.

“Ndryshimi i parë, administrimi i procesit zgjedhor. Çdo kandidat të caktojë pranë komisionit tonë një vëzhgues të tij të përhershëm ka akses të plotë në veprimet e komisionit, merr pjesë në gjithë mbledhjet e merr fjalën kur ka propozime apo ankesa. Ndryshimi vjen që në komisionin e votimit e numërimit në degë do caktohet një përfaqësues në komisionin e votimit. Kandidatët dikur kishin vëzhgues e ka pasur ankesa për mënyrën si janë drejtuar vëzhguesit. Për ti dhënë fund kësaj praktike tani kandidati do ketë njeriun e tij në tavolinën e komisionit të votimit, ka akses të plotë mbi listën zgjedhore mënyrën si bëhet identifikimi i votuesve e pastaj në numërimin e fletëve të votimit. Ndryshimi tjetër që është thelbësor e ka qenë pikë e nxehtë në gjithë debatet tona të brendshme, aksesi i kandidatëve në listat zgjedhore. Në emër të të dhënave personale, një akes i tillë s’ka enë i mundur. Tani përcaktohet që komisioni ynë ka përgjegjësinë ti japë akses të plotë e të menjëhershëm çdo kandidati në listën zgjedhore. Ky akses fitohet pas regjistrimit të kandidatit nga komisioni ynë. Për herë të parë kandidatët do kenë në dorë listën zgjedhore degë pas dege aty ku e dëshirojnë. Dallim i madh thelbësor mbi mënyrën si do zhvillohet. Rregullorja detyron zyrën e shtypit për të marrë masa për pasqyrimin e barabartë të fushatës, secili kandidat ka të drejtat të përdorë mjediset e logjistikën për aktivitetet gjatë fushatës zgjedhore.”, u shpreh në fjalën e tij, Enno Bozdo.

RREGULLORJA E BRENDSHME MBI MODALITETET E PROCESIT ZGJEDHOR PËR KRYETAR TË PARTISË DEMOKRATIKE: Procesi zgjedhor për Kryetar të PDSH garanton parimin e konkurrimit të lirë dhe shanseve të barabarta midis kandidatëve si dhe kontrollin e tyre mbi mënyrën e realizimit të tij. Zgjedhjet bëhen me votim të lirë, të fshehtë, të barabartë dhe të drejtpërdrejtë, sipas modaliteteve të parashikuara në këtë udhëzim. Anëtarët e partisë me të drejtë vote e ushtrojnë lirisht të drejtën e votës. Kandidatët ftohen të paraqesin programin e tyre përpara strukturës së partisë dhe anëtarëve të partisë. Drejtuesit e strukturave të Partisë, në qendër dhe në bazë, i mundësojnë çdo kandidati akses të barabartë në garë. Drejtuesit e strukturave të Partisë, në qendër dhe në bazë, qëndrojnë asnjanës në procesin zgjedhor. Çdo kandidat ka të drejtën të caktojë pranë KOKOE, brenda datës 10 maj 2022, një vëzhgues të tij të përhershëm. Vëzhguesi ka akses të plotë në të gjithë veprimtarinë e Komisionit. Ai njoftohet dhe merr pjesë në çdo mbledhjen të Komisionit dhe merr fjalën sa herë e kërkon për të parashtruar kërkesa, propozime apo ankesa. Në Komisionet e Votimit dhe të Numërimit në degë, çdo kandidat ka të drejtën të caktojë një përfaqësues në Komision. KOKOE ka përgjegjësinë të japë akses të plote dhe të menjëhershëm çdo kandidati në listën zgjedhore. Ky akses fitohet menjëherë pas regjistrimit të çdo kandidati nga KOKOE. Zyra e Shtypit e Partisë Demokratike merr masat për pasqyrimin e barabartë të fushatës zgjedhore të secilit kandidat duke shpërndarë zyrtarisht çdo njoftim të kandidatit apo çdo përmbledhje të takimeve të tij. Secili kandidat ka të drejtë të përdorë mjediset e selisë qendrore të Partisë Demokratike apo selitë e Degëve të partisë në rrethe për aktivitete të tij gjatë fushatës zgjedhore apo për komunikimin me mediat. Kryesitë e degëve marrin masa për plotësimin e kësaj pike.

Pas zgjedhjes së kreut të Këshillit Kombëtar të PD, Vokshi: Hera e parë që një parti politike kryen një proces kaq transparent!

Ndërkohë, Albana Vokshi deklaroi se Edi Paloka u shpall me mbi 65% të votave kryetar dhe se është hera e parë që një parti politike kryen një proces kaq transparent.

“Paloka u shpall me mbi 65% të votave kryetar i rizgjedhur i Këshillit të PD. Është për herë të parë që një parti politike kryen një proces kaq transparent dhe demokratik ku thelbi i procesit është vota”, tha Vokshi.

