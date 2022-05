Olen Çezari dhe nxënësit e Liceut Artistik ndezin Pallatin e Kongreseve

Koncerti madhështor, që riktheu në Tiranë virtuozin e violinës, startoi me violinistët e vegjël të Liceut Artistik. Formacioni i violinave, udhëhequr nga Arlinda Hysnelaj dhe Ajda Lleshi ndezi spektatorët në sallën e mbushur plot, me pjesën “Lord of dance”





Me një repertor të larmishëm që zgjati mbi 2 orë, çdo numër ishte menduar si një spektakël më vete. Risia e këtij koncerti ishte performanca e Çezarit si këngëtar. Ai ngriti në këmbë publikun e Pallatit të Kongreseve me hitin e Ray Charles ‘Hit the road Jack’.

Surprizë e mbrëmjes ishte edhe premiera e videoklipit të tretë të projektit të “Shtatë Mrekullive të Botës”. Klipi “Kismet” u xhirua në qytetin mijëra vjeçar të Petras. Mbrëmja vijoi me kompozimin e ri “Sailing”, që artisti durrsak ia dedikonte detit.