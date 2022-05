Presidenca i përgjigjet Ramës/ Tedi Blushi: Ç’kapja e shtetit nis nga ç’kapja e opozitarizmit!

Tedi Blushi, zëdhënësi i Presidentit të Republikës, Ilir Meta ka reaguar në lidhje me akuzat e Kryeministrit Rama ndaj kreut të Shtetit dhe kërkesës së tij ndaj SPAK që të nisë hetimet sa më parë ndaj tij dhe ish-Kryeministrit Sali Berisha.





Në reagimin e tij, Blushi thotë se, shqiptarët po presin të dinë se çfarë e mban pend Dvroanin e ‘Qeverisë’ tek Dvorani i ‘Drejtësisë’. Blushi tha më tej se, të gjithë shqiptarët duan të dinë çfarë e detyron Ramën, Kampionin e Korrupsionit që e ktheu Shqipërinë një narkoshtet dhe të dytin në botë për korrupsionin, që të kthehet në Avokatin e Dvoranit.

Reagimi i plotë i Tedi Blushit: Të gjithë shqiptarët mezi po presin të dinë ÇFARË E MBAN PENG “Dvoranin” e Qeverisë tek Dvorani i “Drejtësisë”? Të gjithë shqiptarët e dinë se: Dvorani pengoi me çdo mjet, qëllimisht dhe për llogari vetëm të Ramës, ngritjen e Gjykatës Kushtetuese, duke falsifikuar, manipuluar e shkelur Kushtetutën dhe ligjet e drejtësisë, vetëm e vetëm për të siguruar pandëshkueshmërinë e Ramës. Dvorani u provua zyrtarisht se fshehu pasurinë. Por Vettingu i partisë në mënyrë skandaloze dhe të paligjshme mbylli sytë për këtë fshehje të pasurisë dhe ky është fakt që nuk mbulohet dot kurrë. Shkeljet e Kushtetutës dhe ligjit për Dvoranin e partisë-shtet i vërtetoi botërisht edhe Komisioni i Venecias. Nëse do të ekzistonte vërtet Reforma në Drejtësi, Dvorani do të duhej të ishte i pari përpara drejtësisë për të marrë dënimin e merituar. Të gjithë shqiptarët duan të dinë çfarë e detyron Ramën, Kampionin e Korrupsionit që e ktheu Shqipërinë një narkoshtet dhe të dytin në botë për korrupsionin, që të kthehet në Avokatin e Dvoranit? Është e qartë, se mbrojtja që i jepet Dvoranit në publik nga partia, është thirrja publike për organet e drejtësisë që të mos shkelin vijën e partisë në zbatimin e drejtësisë me regji, se përndryshe do kenë pasoja. Rama-Dvorani dhe Dvorani-Rama binomi i pandarë i antishtetit, dhunimit të Kushtetutës dhe ligjit, falsifikimit të dokumentave zyrtarë dhe kapjes së shtetit për llogari të partisë. Koha e “opozitarizmit” të tredhur nga korrupsioni qeveritar po skadon me shpejtësi. Çkapja e shtetit nis nga çkapja e opozitarizmit. ASGJE NUK DO TA NDALË ZBARDHJEN E SKANDALEVE TË NARKOQEVERISË SADO TË GULÇOJË GRUAJA E BILALIT!

Gjatë mbledhje së Asamblesë së PS, Rama kërkoi nga SPAK të merret me opozitën, duke thënë se e gjithë Shqipëria pret që Ilir Meta të dalë para SPAK. Kryeministri akuzoi prokurorët se kanë funksionuar si një sahat zvicerian për të hetuar Ardian Dvoranin pas padisë së presidencës.

“U bë kohë që peshkaqenët e mëdhenj të sistemit të drejtësisë, vetingu i ka flakur jashtë. Ku janë ata sot? Janë në punën e tyre. Asnjë gjemb në këmbë nuk i ka hyrë ndërkohë që BE i ka lënë me shkrim të vazhdojë procesin dhe në momentin që Shqipëria do të ulet në procesin e negociatave gjëja e parë që do t’i thuhet është: na tregoni pak sa prokurorë dhe gjykatës janë çuar para drejtësisë? Zero!

E kundërta është e vërtetë. Kampioni i antikorrupsionit me vulë të Sekretarit të Shtetit është nën hetim ngSPAK. Për çfarë? Me denoncim të kujt? Për një denoncim, të atij që jo unë, por e gjithë Shqipëria mezi po pret ta shohë para SPAK-ut, të ilir Metës” tha Rama.