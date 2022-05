Taulant Balla në Lushnje, inspekton punimet për pastrimin e përroit të Lushnjes: Shërben për kullimin e 3500 ha tokë bujqësore!

Kreu i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla ishte sot në qytetin e Lushnjes, ku i shoqëruar nga kryetarja e kësaj Bashkisë së qytetit, Eriselda Sefa, inspektuan nga afër punimet që po kryhen nga Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit për pastrimin e përroit të Lushnjes.

Ky përrua ka një gjatësi prej 1.8 km dhe me një volum aluvionesh prej 18 mijë m3. Sipas Ballës, ky objekt shërben për kullimin e 3500 ha tokë bujqësore.

Postimi i plotë i Taulant Ballës:

