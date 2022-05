Vetëvrasja e Ilvi Metës në Komisariatin e Kavajës, lihen në burg tre policët e arrestuar (EMRAT-AKUZA)

Gjykata e Kavajës ka vendosur të lërë në arrest me burg tre efektivët, të cilët kishin për detyrë mbikëqyrjen e 31-vjeçarit në qeli. Ata akuzohen se nuk morën masa për parandalimin e ngjarjes.





Bëhet fjalë për Bexhet Berberin, me detyrë inspektor, Rushit Kola, me detyrë inspektor dhe Petrit Brahimaj, me detyrë nënkomisar. Mësohet, se Berberi dhe Kola kanë qenë policë roje tek dhoma e paraburgimit, ku i riu kreu vetëvrasjen.

Kujtojmë se 31-vjeçari ishte arrestuar më 4 maj rreth orëve të pasdites pasi dyshohej se kishte vjedhur një makinë qepëse dhe prerëse pllakash. Arrestimi i tij kishte ardhur me kërkesë të Prokurorisë së qytetit, e cila, pasi kishte analizuar shenjat e gishtërinjve në një banesë të vjedhur, ka dalë në përfundimin se ato i përkisnin Ilvi Metës.

Nga ana tjetër, babai i djalit, në një prononcim për mediat tha se të birin e kanë akuzuar për një derë alumini, ndërsa i bëri thirrje autoriteteve të hetojnë rastin pasi akuzoi policinë.