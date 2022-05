Duket se tifozët e Partizanit duket se nuk e kanë pranuar dot humbjen në derbi përballë Tiranës, gjë që shpalli matematikisht kampion ekipin bardheblu.





Pas sfidës, tifozeria e kuqe duket se ka sulmuar policinë me stolat e stadium it dhe me sende të tjera.

Për të qetësuar gjendjen, policia ka përdorur gazin lotsjellës, për të mos nxehur më shumë gjakrat mes dy tifozerive