Braçe viziton fermën me viça: Sa herë pyesni veten, çfarë mishi po hamë? Ku është Bordi ‘i famshëm’ i monitorimit?

Deputeti socialist Erion Braçe vijon të dalë në terren për të parë nga afër shqetësimet e fermerëve dhe blegtorëve në Divjakë. Mëngjesin e sotëm Braçe ka vizituarkompleksin më të madh blegtoral në Çermë ku punon babai me dy djemtë e tij dhe kujdesen për rritjen e viçave. Aktualisht kanë 600 krerë viça por shqetësim të madh përbën rritja e çmimit të ushqimeve me të cilat ushqehen bagëtitë.





Në kritikën e radhës ndaj qeverisë, ish-zëvendëskryeministri thotë se misri ka arritur në 56 lekë dhe himet në 34 lekë ndërsa gjithçka duhet ta ndalte Bordi, të cilin me ironi e cilëson si “i famshmi i monitorimit”. Deputeti socialist bën me dije se në këtë kompleks prodhohet mish i freskët dhe i kontrolluar shëndetshëm, por do të shitet shtrenjtë sepse sipas tij “në Tiranë nuk e dinë që veç njerëzve, hanë ushqim edhe kafshët në prodhim”

Në një video të postuar në Facebook tregon nga afër viçat ndërsa thotë se duhet ndihma e shtetit dhe i tregon qeverisë se për këtë punë janë.