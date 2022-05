Festivali i 4-t Ndërkombëtar/ Tirana në dy kohë portretizohet nga mjeshtrat e akuarelit në një pikturë gjigande (FOTO+VIDEO)

Kanë zgjedhur qendrën e Tiranës, para Muzeut Historik Kombëtar artistët e akuarelit që të realizojnë pikturen gjigande prej 15 metrash

Peisazh urban, portrete dhe emocione personale, artistët e rinj, ku merr pjese edhe artistja austriake Herim Kurneri, i jep ngjyrë e formë në këtë kuadër të përbashkët.

Artistja australiane, ka përzgjedhur emocionet e 15-katshit që t’i jetësojë në telajo.

“Vij nga Austria. Ndihem shumë mirë që pikturoj me këta miq të rinj artistë. Kam përzgjedhur hotel 15-katshin, pasi më zgjon emocione të hershem jetuar në vendin tuaj. Pikërisht 1989 para se të binte diktatura. Kam qëndruar pikërisht tek ky hotel 7 ditë, Kujtoj një vend, ku nuk kishte makina, ku lëviznin pak njerëz dhe pse jo dëshiroja ta hedh në telajo, ndërsa sot vij me makinën time lirshëm. Pëlqej godinën e hershme jo këtë në proces ndërtimi. Më pëlqeu ta pikturoj nga jashtë, pasi ka me jetë, ndërhyjnë në pikturë edhe njerëzit, zërat dhe çdo gjë që të vjen në çast.”