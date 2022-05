Kandidati i vetëm përballë Berishës! Ibsen Elezi kundër ish-kryeministrit për postin e kreut të ardhshëm të PD-së

Ish-kryeministri Sali Berisha do të përballet me Ibsen Elezin në garën për postin e kreut të ardhshëm të Partisë Demokratike. Me sa duket, Elezi është rivali i vetëm i ish-kryeministrit deri tani.





Për të hyrë në garën për drejtimin e selisë blu, Elezi ka depozituar dokumentacionin përkatës pranë komisionit operacional zgjedhor të Partisë Demokratike pas Berishës.

Mes Berishës dhe Elezit, në garë ishte edhe demokrati Edvin Kulluri, por ai u tërhoq disa ditë më parë. Kështu gara do të jetë vetëm midis Berishës dhe Ibsen Elezit, transmeton Top Channel.

Ky i fundit ishte kandidat edhe për Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike por nuk arriti të fitojë ndërsa i vëllai i tij Irel Elezi u tërhoq nga gara për kryetar dege të PD-së në Kukës. Ndërkaq, ditën e nesërme pritet të mblidhet Komisioni Operacional Zgjedhor, për të verifikuar dokumentacionin e kandidatëve të cilët kanë shprehur vullnetin për garën për kreun e PD.

Ditën e djeshme u publikuan edhe rregullat e garës që vijojnë si më poshtë:

Çdo kandidat është i lirë dhe i barabartë në konkurrim.

▪ Të caktojë një vëzhgues të tij të përhershëm me kompetenca të barabarta me Komisionin.

▪ Ka të drejtë të caktojë një përfaqësues në komisionin e votimit.

▪ Ka akses të plotë mbi listën zgjedhore, ndryshe nga praktika e shkuar.

▪ Mbulim i barabartë mediatik nga Zyra e Shtypit e Partisë Demokratike.

▪ Ka të drejtë të përdorë mjediset dhe logjistikën e Selisë Qëndrore dhe në degë, për aktivitetet e tij gjatë fushatës zgjedhore apo për komunikimin me median. Kryesitë e degëve, marrin masa për të plotësuar këto kushte.