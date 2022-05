Nga kastraveci, te çaji i mentës! Ushqimet që pakësojnë, apo përkeqësojnë fryrjen e barkut

Të gjithë e kemi ndjerë: Kjo ndjenjë e ënjtjes së tepërt në bark. Por nga vjen kjo fryrje?





Nëse ndjeni fryrje të pakëndshme pas ngrënies, mund të jetë koha të merrni parasysh llojet e ushqimeve që hani. Më poshtë do të gjeni 7 ushqimet më të mira që do të ulin fryrjet e pakëndshme dhe gazrat, por edhe ushqimet që duhet të shmangni.

Ushqimet që reduktojnë fryrjet në bark

Kastravec

Ju mund ta dini tashmë se kastraveci mund të zvogëlojë ënjtjen nën sy. Ajo që mund të mos e keni ditur është se mund të funksionojë në të njëjtën mënyrë për barkun tuaj. Perimet përmbajnë kuercetinë, një antioksidant flavonoid që ndihmon në reduktimin e fryrjes.

Bananet

Ushqimet e pasura me kalium, si bananet, avokadot, kivi, portokalli dhe kikirikët, bllokojnë mbajtjen e ujit duke rregulluar nivelet e natriumit në trupin tuaj dhe në këtë mënyrë mund të zvogëlojnë fryrjen e shkaktuar nga kripa. Bananet gjithashtu kanë fibra të tretshme, të cilat mund të lehtësojnë ose parandalojnë kapsllëkun. Ënjtja mund të shkaktohet edhe nga kapsllëku.

Papaja

Enzima e papajës ndihmon në zbërthimin e proteinave në traktin gastrointestinal, gjë që lehtëson tretjen. Frutat tropikale gjithashtu kanë veti anti-inflamatore, si dhe fibra që mbështesin një sistem të fortë tretës.

Shpargu

Shpargu është një superushqim kundër fryrjes. Ato përmbajnë gjithashtu prebiotikë, të cilët ndihmojnë në rritjen e baktereve “të mira”. Kjo ndihmon në ruajtjen e një ekuilibri të shëndetshëm në sistemin tretës për të parandaluar dhe/ose reduktuar fryrjen. Së fundi, perimet përmbajnë fibra të tretshme dhe të patretshme, të cilat kontribuojnë në promovimin e shëndetit të përgjithshëm të sistemit tretës.

Kos me probiotikë

Disa nga këto baktere “të mira” për zorrët janë probiotikë. Ato ndihmojnë në rregullimin e tretjes dhe promovojnë shëndetin e përgjithshëm të sistemit të tretjes.

Kopër

Finoku është shpëtimtari i sistemit tretës. Farat e saj kanë një përbërje që relakson spazmat e traktit gastrointestinal, duke lejuar që gazrat të kalojnë dhe të lehtësojnë fryrjen.

Xhenxhefili

Xhenxhefili përmban enzimën tretëse zingibain, e cila ndihmon sistemin tretës të shpërbëjë proteinat. Komponimi potencialisht ndihmon që ushqimi të tretet më lehtë, duke reduktuar fryrjen, gazrat ose kapsllëkun.

Çaj mente dhe kamomil

Nëse ndiheni të fryrë pas ngrënies, mund të pini një filxhan mente ose kamomil. Të dyja speciet relaksojnë muskujt gastrointestinal për të ndihmuar në përhapjen e gazit që shkakton fryrje. Përveç përmirësimit të tretjes, kamomili ka veti qetësuese dhe relaksuese, të cilat mund të ndihmojnë në lehtësimin e çdo lloj shqetësimi në stomak.

Ushqimet që përkeqësojnë fryrjen

Brokoli, lakra

Brokoli dhe lakra janë perime kryqëzuese dhe përmbajnë rafinozë, një sheqer që mbetet i patretshëm derisa bakteret në zorrë e fermentojnë atë. Kjo prodhon gazra dhe ju bën të fryheni. Ju mund të vazhdoni të hani këto perime të shëndetshme, por kufizoni porcionet tuaja ose ziejini ato në avull. Gatimi nuk do të eliminojë, as nuk do të parandalojë plotësisht fryrjen, por mund t’i bëjë perimet më të lehta për t’u tretur.

Bishtajoret

Fasulet, së bashku me thjerrëzat, sojen dhe bizelet, janë ushqime që shkaktojnë fryrje. Bishtajoret veprojnë si bomba proteinike, por ato përmbajnë gjithashtu sheqerna dhe fibra që trupi ynë nuk mund t’i absorbojë. Pra, kur bishtajoret arrijnë në zorrën e trashë, bakteret aty përpiqen t’i shpërbëjnë ato. Proces që çon në gazra dhe ndjesi ënjtjeje. Kombinoni bishtajore me drithëra të tretshme, të tilla si orizi ose quinoa.

Produktet e qumështit

Nëse ndiheni të fryrë pas disa fetave djathë ose një tasi me drithëra me qumësht, mund të jeni intolerant ndaj laktozës. Që do të thotë se trupi juaj nuk ka enzimat e nevojshme për të zbërthyer laktozën. Kjo mund të shkaktojë grumbullimin e gazit në traktin gastrointestinal, gjë që mund të shkaktojë fryrje. Ju mund të shmangni produktet e qumështit duke zgjedhur shumë alternativa ushqimore pa laktozë.

Mollët

Një mollë në ditë mund t’i japë fund mjekut, por nuk e mban larg fryrjen. Të larta në fibra, mollët përmbajnë gjithashtu fruktozë dhe sorbitol, sheqerna që gjenden në fruta që mund të shkaktojnë gazra dhe ndjenjën e pashmangshme të fryrjes. Fruta të tjera që mund t’ju fryjnë janë dardhat, pjeshkët dhe kumbullat.

Ushqime të kripura

Ngrënia e ushqimeve të pasura me natrium mund të shkaktojë mbajtjen e ujit, gjë që mund të çojë në fryrje. Megjithatë, shmangia e natriumit nuk është gjithmonë një detyrë e lehtë. Natriumi hyn fshehurazi në shumicën e ushqimeve të përpunuara dhe të paketuara. Sa herë që i nënshtroheni kripës, sigurohuni që të pini shumë ujë për ta eliminuar atë nga trupi juaj.