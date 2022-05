Nga marrëdhënia e ngushtë me babain deri tek ‘fatura’ që duhet të paguajë femra e tij ideale, Ylli Limani i zbulon të gjitha

PANORAMPLUS/ Këngëtari i njohur Ylli Limani ka folur si rrallëherë, për jetën e tij profesionale dhe personale.





Artisti ka folur për herë të parë dhe për marrëdhënien e fortë që ka me babain e tij. Artisti tregoi se është rritur me muzikën ku mamaja e tij ka kënduar gjithmonë ndërsa babai e ka suportuar dhe e dashuron muzikën që ai bën.

“Unë jam rritur me njerëz që e kanë dashur muzikën me strandardet e tyre, mami ka një zë melodik kur ka qenë më e re, ajo ka kënduar gjithmonë, mamit i kam thënë ty të dua më me zemër, por me babin kam një lidhje pak më të thellë emocionale, se babin e ke pak më të rëndësishëm në jetë.

Njerëzit kur flasin për Yllin, kur më bëjnë pyetje, e shohin atë me babanë e tij, i cili e shtyn me vullnet drejt ëndrrës së tij. Babai është i kujdesshëm dhe i përmbajtur që ta bëjë me dije se suksesi yt është i yti. Ai gjithmonë e ka dashur muzikën që unë bëj, muzika e minatorit është komplet, jemi dy botë ndryshe”- rrëfeu ai në “A Live Night”.

Kur vjen puna tek jeta sentimentale, Ylli ka qëndruar gjithmonë hermetik për të folur për romancat e tij ku ka zgjedhur të mos i bëjë asnjëherë publike ato.

Ylli ka zbuluar së fundmi se çfarë karakteristikash duhet të ketë vajza ideale për të. Sipas këngëtarit partnerja e tij duhet të ketë një karakter të fortë pasi do ti duhet të paguajë një ‘faturë’ të lartë e cila është fama e tij dhe duhet ta përballojë.

“Vajza nuk është një trofe siç e konsiderojnë disa njerëz publikë. Unë ushëtij nëpër zemra, me dijeni nuk kam lënduar shumë asnjë deri tani. Jam shumë kurioz se si do të ndihem nëpër koncerte se e mendoj ndonjëherë( kur të gjej vajzën që dua), por e di që edhe ajo do e paguajë atë faturën e vet, se po vjen në një tokë pak problematike. E di që do të gjej dikë me karakter të fortë”, tregoi Ylli.