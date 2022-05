Dita e Fitores, Zelensky ‘mesazh’ Moskës: Ne po luftojmë për lirinë e fëmijëve tanë, prandaj do të fitojmë

Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka publikuar një mesazh në video në Ditën e Fitores gjatë kohës që presidenti rus Vladimir Putin mbante fjalën e tij në Sheshin e Kuq të Moskës.





Ne do të fitojmë sepse ne po luftojmë për lirinë e fëmijëve tanë shprehet Zelensky në videon e shpërndarë.

“Ne do të fitojmë. Ne po luftojmë për lirinë e fëmijëve tanë, prandaj do të fitojmë. Ne kurrë nuk do të harrojmë atë që bënë paraardhësit tanë në Luftën e Dytë Botërore, e cila vrau më shumë se tetë milionë ukrainas. Shumë shpejt do të ketë dy Ditë Fitore në Ukrainë. Dhe dikush nuk do të ketë asnjë. Ne fituam atëherë. Do të fitojmë tani. Gëzuar Ditën e Fitores mbi Nazizmin”, tha Zelensky.