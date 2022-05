Lufta në Ukrainë/ Putin ngre tonet: Nuk ka dyshim se operacioni rus do të ketë efekt

“Nuk ka dyshim se operacioni special ushtarak i Moskës në Ukrainë do të ketë efekt”, tha sot presidenti rus Vladimir Putin, sipas agjencisë së lajmeve TASS.

Putin i bëri komentet pasi presidenti rus mbikëqyri paradën ushtarake vjetore në Sheshin e Kuq mbi fitoren e Bashkimit Sovjetik ndaj Gjermanisë naziste në Luftën e Dytë Botërore.

“Të gjitha planet janë duke u zbatuar. Do të ketë një rezultat – kështu që nuk ka dyshim”, u citua të ketë thënë ai. Më parë, Putin përmendi heroizmin sovjetik gjatë Luftës së Dytë Botërore për të nxitur ushtrinë e tij të fitonte në Ukrainë, por pranoi koston e jetëve ruse dhe u zotua të ndihmojë familjet e rusëve të humbur, drejtuar ushtarëve të përqendruar në Sheshin e Kuq në 77-vjetorin e fitores mbi Gjermaninë naziste, Putin dënoi ato që ai i quajti kërcënime të jashtme për të dobësuar dhe përçarë Rusinë dhe përsëriti argumentet e njohura që kishte përdorur për të justifikuar pushtimin e tij – se NATO paraqiste pikërisht kërcënime. kufijtë e vendit.

“Ai paraqiste një kërcënim krejtësisht të papranueshëm drejtpërsëdrejti për kufijtë tanë”, tha ai, duke akuzuar edhe një herë vendin fqinj për neo-nazizëm dhe duke e quajtur sulmin rus “i vetmi vendim i duhur”. Putin theksoi se është detyrë e Rusisë të parandalojë një luftë të re botërore, në të cilën shumë kanë frikë se konflikti në Ukrainë mund të përfundojë. “Është detyra jonë të ruajmë kujtimin e atyre që përmbysën nazizmin dhe të bëjmë gjithçka që është e mundur për të parandaluar përsëritjen e tmerreve të një lufte botërore.

Shikoni paradën në Sheshin e Kuq

Ai iu drejtua drejtpërdrejt trupave që luftonin në rajonin Donbas të Ukrainës lindore, të cilin Rusia është zotuar ta “çlirojë” nga Kievi. “Mbrojtja e Atdheut kur vendoset për fatin e tij ka qenë gjithmonë e shenjtë”, tha ai. “Sot po luftoni për njerëzit tanë në Donbas, për sigurinë e Rusisë, për vendin tonë”. “Ju po luftoni për Atdheun, të ardhmen e tij, që askush të mos harrojë mësimet e Luftës së Dytë Botërore. Që të mos ketë vend në botë për ekzekutorët, ndëshkuesit dhe nazistët”, tha ai.

Troops in Red Square cheer Russian President Vladimir Putin during the Moscow Victory Day Parade, Russia's national anthem is played while cannons are fired

“Glory to our armed forces, hooray to Russia”

Në fjalën e tij u mbajt një minutë heshtje. “Vdekja e secilit prej ushtarëve dhe oficerëve tanë është një dhimbje e përbashkët dhe një humbje e pariparueshme për miqtë dhe të afërmit tanë”, tha Putin, duke u zotuar se shteti do të kujdeset për fëmijët dhe familjet e tyre.

Megjithatë, fjalimi 11-minutësh i Putinit në ditën e 75-të të pushtimit rus të Ukrainës ishte i dukshëm, veçanërisht për atë që presidenti rus nuk tha. Ai nuk përmendi emrin e Ukrainës, nuk komentoi përparimin e luftës dhe nuk tha se sa do të vazhdonte konflikti. Nuk përmendej beteja e përgjakshme për Mariupolin, ku mbrojtësit ukrainas të fortifikuar në rrënojat e fabrikës së çelikut Azofstal vazhdojnë të sfidojnë agresionin rus.

The West was “preparing for the invasion of our land, including Crimea,” Russia’s President Vladimir Putin said without providing evidence.

He was attempting to justify the unpreceded invasion of Ukraine on “Victory Day.” Follow our coverage: https://t.co/SILSJAISZJ pic.twitter.com/fNCh7FBlrB

