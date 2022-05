“Shqipëria mezi pret ta shohë para SPAK-ut!”/ Deklarata për Metën, Kryemadhi sulmon Ramën: Shpëtoi policët e marrë peng nga populli

Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi ka sulmuar të hënën kryeministrin Edi Rama, pasi ky i fundit i kërkoi Prokurorisë së Posaçme të hetojë presidentin Ilir Meta.





Pas deklaratës së kreut të qeverisë se “Shqipëria mezi pret ta shohë Ilir Metën para SPAK-ut”, Kryemadhi tha se i vjen për të qeshur nga ajo fjali, duke shtuar se nëse ka një politikan në Shqipëri që është përballur me drejtësinë gjithmonë, ai është Ilir Meta.

Gjithashtu, Kryemadhi përmendi rastin e fabrikës së Poliçanit, duke theksuar se ish-kryeministri Sali Berisha ia hoqi imunitetin në vitin 1992, kur doli në mbrojtje të punëtorëve dhe “dhe shpëtoi policët të cilët populli i kishte marrë peng”.

“Po çfarë më tremb, më bën të qesh. Në qoftë se ka politikan në Shqipëri që është përballur me drejtësinë gjithmonë e kujtdo ka qenë drejtësia. Ilir Metës i është heq imuniteti në 1992 ja ka hequr Sali Berisha, pse doli në mbrojtje të punëtorëve të fabrikës së Poliçanit dhe shpëtoi policët të cilët populli i kishte marrë peng. Dhe e shiti Partia Socialiste sepse Fatos Nano mendonte që po të fusin Ilir Metën në burg nuk do të merren më me mua.

Më pas është historia e famshme e Dritan Priftit që edhe ajo, është i vetmi politikan në 30 vjet tranzicion mos harroni këtë, me drejtësi të re, me drejtësi të vjetër, me drejtësi të tashmes, me drejtësi të ardhmes. Është i vetmi deputet që ka bërë gjyq në themel, pra nuk e ka mbyllur as për procedurë se u zgjodha deputet, nuk e ka mbyllur as me raport mjekësor që jam sëmure dhe. Dhe nuk e ka mbyllur as për afate. Ka shkuar unë do të gjykohem do të bëhet ekspertiza nga fillimi deri në fund dhe në gjyq”, u shpreh Kryemadhi gjatë një interviste.

“Si ekspertimi dhe amerikan edhe anglez Ina Ramën pyeteni se tani nuk është prokurore dhe mund ta thotë të vërtetën i është kthyer dhe i thotë nga kjo bisedë nuk dëgjohet asgjë dhe e dyta është kjo video tjetër që këto dy burrat ndajnë lekët. Ne nuk e kuptojmë çfarë diskutojmë. Doli i pafajshëm dhe 5 me 0 dhe relatori ishte Ardian Dvorani, po jo vetëm relatori që duhet ta kishte mbyllur çështjen se ishin seancat çdo javë, e mbyllte jam sëmurë dhe vetëm kur na e sillnin në fotografi në Monako.

Thoshte do ta shtyj muajin tjetër. Shkoi dhe nuk kishin çfarë të bënim më. Thirrën 52 dëshmitarë. Kishte kaq shumë gjëra sa e fitoi atë betejë 5 me 0. Iku nga zëvendëskryeministër, la imunitetin e deputetit u përball dhe e fitoi betejën. Të njëjtën gjë me Venecian dy herë. E shkarkuan dy herë. Një herë e çuan në Venecia, i tha Venecia ore a mbushni ju apo nuk mbushni. Pastaj me Gjykatën Kushtetuese që ishte falsifikimi që bëri Etilda Gjonaj të regjistrimit të noteres ke lana. Pastaj erdhi prapë me Gjykatën Kushtetuese”, tha ajo.

Nga ana e tij, kryeministri Rama deklaroi më herët se deklaroi që në vend që SPAK të hetojë të korruptuarit e drejtësisë që u nxorën jashtë sistemit në kuadër të procesit të vetting-ut, heton kampionin e reformës Ardian Dvoranin.

“U bë kohë që peshkaqenët e mëdhenj vettingu i ka flakur jashtë. Ku janë sot? Ata janë në punë e tyre. Nuk u ka hyrë asnjë gjemb në këmbë. BE ia ka lënë Shqipërisë me shkrim për të vazhduar procesin dhe në momentin që do të ulet në tryezë gjëja e parë është se sa gjykatës dhe prokurorë janë marrë në hetim. Zero. Kampioni i anti-korrupsionit me vulë dhe me firmë të DASH është futur në hetim nga SPAK. Për çfarë? Për një denoncim të kujt? Të atij që jo unë, por gjithë Shqipëria mezi pret ta shohë para SPAK-ut, Ilir Metës”, u shpreh Rama në asamblenë e PS.