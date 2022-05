Nga aspirata për president, te sqarimet për draftin! Alibeaj pas mbledhjes së grupit parlamentar: Mos jetë komunist

Enkelejd Alibeaj u pyet nga gazetarët nëse aspiron për postin e kreut të shtetit, në përfundim të mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Demokratike.





Kësaj pyetje, ai iu përgjigj kësaj pyetje me një nga pikat e draftit të propozuar që përjashton nga lista e kandidatëve politikanët aktivë.

“Duhet të jetë një figurë që të dalë mbi palët. Si duhet të profilizohet presidenti i republikës. Ky draft do u kalohet edhe deputetëve që nuk ishin të pranishëm fizikisht që të japin idenë e tyre. Biem dakord që duhet të marrim pjesë në proces. Do u jepet të gjithëve drafti që të formalizohet qëndrimi përfundimtar. 22 deputetë janë ata të cilët që sot përbëjnë atë që quhet kuorum. Do të vazhdojë që ky draft t’u jepet të gjithë deputetëve që ata të mbajnë qëndrimin e tyre të qartë. Nuk kemi dëshirë për të imponuar. Ne kemi edhe dëshirën edhe zemërgjersinë për sugjerime konstruktive, Jam i autorizuar të them një gjë që është e pacedueshme. Anti-komunist! Kam njohur shumë që kanë vuajtur dhe kanë mbajtur qëndrime të forta. Që i bëjnë nder këtij vendi. Do ishte respekti maksimal ndaj të shkuarës dhe një reagim ndaj mungesës së kujtesës dhe pendesës. Megjithatë duke qenë se jam vetëm një prej deputetëve të grupit parlamentar e kam maturinë për të mos artikuluar se sa të jemi më tepër për një proces. Nëse do ketë zemërgjerësi nga pala tjetër për të pranuar një njeri të tillë do vijë koha të bëjmë edhe propozimet tona. Sot askush në grupi parlamentar nuk është i fokusuar në çështjen e emrave. Këto kritere që kemi ne janë vlerat ku bazohet Partia Demokratike. Ne fillimisht u flasim njerëzve. Një nga kriteret e propozuar në draft është që presidenti të mos jetë pjesë e jetës politike aktive tani. Sepse nuk do ishte gjë tjetër veçse t’i jepje kundërshtarit mundësinë të zgjedhë një figurë të veten. Dua ta sqaroj që me 22 deputetë që ishin prezent plotësohet kuorumi”, u shpreh Alibeaj.

Ai foli edhe për shkarkimin nga Kuvendi Kombëtar i 30 Prillit duke deklaruar se vazhdon të jetë kryetar i grupit parlamentar dhe ushtrues i detyrës së kryetarit të PD.

“Nuk është çështje numrash por qëndrimi. Qëndrimin e deputetëve në mënyrë individuale e keni parë. Do ketë secili qëndrimin e vet. Nuk më ka shkarkuar askush. Mua më kanë shkarkuar disa herë. Njëherë në Dhjetor, njëherë në janar. Unë jam kryetar i grupit parlamentar i zgjedhur në Këshillin Kombëtar pjesë e të cilit ishte grupi parlamentar. Unë nuk jam test ndaj askujt. Unë bëj detyrën time si kryetar i grupit parlamentar dhe ushtrues i detyrës së kryetarit. Edhe për çështjen e mbledhjes së kryesisë së grupit ishte kërkesë e anëtarëve. U mblodhëm të shtunën në orën 09:15 duke parë komoditetin kohor të secilit. Sot në mëngjes ka qenë mbledhja tjetër”, tha ai.

Alibeaj deklaroi edhe se nesër në Konferencën e Kryetarëve nuk shkojnë për negociata me mazhorancën. Ai shpreh se të gjithë duhet të marrin pjesë në proces, duke theksuar se diskutime dhe negociata do të ketë vetëm me aleatët.

Sipas Alibeajt, nesër në Konferencën e Kryetarëve do të shkojë bashkë me Gjakmarkajn, Dumën, Mediun dhe Dodën.

“Opozita ka legjitimitetin e saj për të marrë pjesë në proces për të propozuar një figurë që mos ketë lidhje me sistemin e diktaturës, madje të ketë treguar që ka ditur ti qëndrojë fort. Kriteret e tjera janë dekriminalizimi, integriteti, të qenit i pakorruptueshëm dhe i pa të mos joshet nga pushteti. Për këto kritere flasim ne. Grupi, deputetët menduan dhe unë jam bashkë me ta që duke më atribuuar të drejtën për ta çuar para këtë proces, duke mos e konsideruar final këtë draft, ai mund të pasurohet duke i ofruar kolegëve të tjerë që nuk e patën mundësinë të vinin dhe me aleatët që do të thotë një proces konsultimi sa më i gjerë që do të finalizojë qëndrimin final tonin. Pyetje: U mor ndonjë vendim sot? Alibeaj: Këto që thashë ishin vendime. Pyetje: Atë draft e çoni para socialisteve? Alibeaj: Jo. Nëse nuk është negociatë, nesër është konferenca e kryetarëve, ku kryetari i grupit parlamentar merr pjesë. Nesër ka thjesht konferencë kryetarësh. Nuk ka lidhje për negociatë. Negociata do ketë me aleatët. Nesër shkoj në konferencën e kryetareve së bashku me anëtarët, Gjakmarkaj, Duma, Mediu dhe Doda dhe zonja tabaku që për momentin nuk ndodhet këtu. Në mbledhjen e kaluar, secili nga deputetët ka artikuluar kërkesat e veta si e imagjinojnë ata figurën e presidentit”.

Gjithashtu, Alibeaj ka deklaruar se maxhoranca nuk ka legjitimitetin për të zgjedhur kreun e shtetit pas ka tre deputetë non grata dhe dy të tjerë pas hekurave.

Ai shtoi se duhet pjesëmarrje substanciale e opozitës në procesin për zgjedhjen e presidentit, ndërsa shtoi se në mbledhjen e sotme kanë rënë dakord për një president anti-komunist.