Nga Skocia në Zelandën e Re! Itineraret për udhëtimet më të pabesueshme në botë (LISTA)

Pa vështirësitë e udhëtimit të përditshëm, të udhëtosh me tren është mënyra më e civilizuar për të lëvizur dhe për të njohur me të vërtetë një vend të ri.





Ne të gjithë kemi udhëtimet tona të preferuara, qoftë pushtimi i Alpeve në një hekurudhë me rrota me dhëmbëza apo kalimi në çatitë e Tokios në një “tren plumbash” futuristik Shinkansen. Dhe, udhëtimi me tren është gjithashtu i mirë për planetin.

“Nëse të gjitha linjat e fluturimit të brendshëm dhe brenda BE-së që mund të kryhen me tren në më pak se katër orë do të zëvendësoheshin, do të kurseheshin 36 milionë tonë emetime karboni çdo vit,” Naren Shaam, themelues dhe CEO i kompanisë teknologjike të udhëtimit Omio, tregon për CNN Travel .

“Trenat janë magjikë dhe kur udhëtoj me ta, ndiej menjëherë një ndjenjë qetësie ndërsa shikoj nga dritarja. Trenat janë gjithashtu gjithëpërfshirës, ata përshtaten me nevojat e të gjithëve dhe, nëse jeni me fat, mund të uleni pranë një dritare, ëndërroni dhe shijoni pamjen.

Hekurudha West Highland, Skoci

Duke kryesuar rregullisht listat si udhëtimi i preferuar piktoresk hekurudhor në botë, linja e jashtëzakonshme hekurudhore West Highland është një “hit më i mirë” i peizazheve më të mira që Skocia ka për të ofruar.

Duke vrapuar për rreth 193 kilometra (120 milje) nga Glasgow në Fort William në rrëzë të Ben Nevis – mali më i lartë në Mbretërinë e Bashkuar – ai ofron një panoramë gjithnjë në ndryshim të liqeneve dhe lumenjve, maleve të shkreta dhe maleve të rrëmujshme.

Duke mos u kënaqur me këtë, linja shtrihet edhe për 41 milje të paharrueshme (66 kilometra) në portin e bregut perëndimor të Mallaig, duke marrë disa nga liqenet më të bukura të vendit dhe rrugëkalimin e lakuar mahnitës në Glenfinnan, siç paraqitet në “Harry Potter”.

Linja mund të shijohet përmes trenit të rehatshëm të natës Caledonian Sleeper nga Londra në Fort William, me shtrirjen e fundit të udhëtimit, përgjatë Rannoch Moor të vetmuar, shoqëruar me mëngjes. Mos harroni të mbani një sy për drerat, një ikonë skoceze, ndërsa ata vëzhgojnë mbretërinë e tyre.

Midis prillit dhe tetorit, gjumi lidhet gjithashtu me një tren tjetër të famshëm, trenin e përditshëm me avull Jacobite që shkon nga Fort William në Mallaig dhe mbrapa, duke ofruar mundësinë për të shijuar peizazhin me një ritëm të qetë në një pjesë të historisë së hekurudhës të restauruar bukur.

Hekurudha Trans-Iraniane, Iran

Një perlë pak e njohur, kjo vepër e mahnitshme e inxhinierisë civile iu dha statusi i Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s në korrik 2021, duke i dhënë të njëjtin status si vendet me famë botërore si Machu Picchu dhe Ishujt Galapagos.

Duke lidhur Gjirin Persik me Detin Kaspik, ai u hap në vitin 1938 pas 11 vitesh ndërtimi sfidues. Edhe pse sot nuk njihet gjerësisht jashtë Iranit, mund të pretendojë në mënyrë legjitime se është një nga bëmat më të mëdha inxhinierike të shekullit të 20-të.

Ai shkon për 1,394 kilometra (865 milje) nga Bandar-e Emam Khomeyni në Gjirin Persik deri në Bandar Torkaman në Detin Kaspik dhe kalon nëpër Ahvaz, Qom dhe Teheran gjatë rrugës.

Hekurudha përmban jo më pak se 224 tunele dhe pothuajse 400 ura ndërsa ngjitet në majat 2,130 metra (7,000 këmbë) në të dyja anët e Teheranit.

Bashkimi i dy vargmaleve të frikshme malore kërkonte jo vetëm ndërtimin e pjerrësive të gjata e të pjerrëta, por inxhinieri civile të zgjuar për të fituar lartësi nëpërmjet tuneleve spirale dhe kërcimeve gjigante mbi lugina të izoluara në terrene shumë të nxehtë dhe të thyer.

Rezultati është një nga udhëtimet hekurudhore më të paharrueshme në botë, megjithëse pak udhëtarë jashtë Iranit kanë qenë në gjendje ta shijojnë.

I gjerë dhe armiqësor, Outback Australian nuk është një mjedis për t’u marrë lehtë.

Ghan, Australi

Për fat të mirë, udhëtarët modernë mund ta përjetojnë këtë peizazh mahnitës nga komoditeti i “The Ghan”. I konsideruar gjerësisht si një nga udhëtimet më të mëdha hekurudhore në botë, ai përshkon çdo javë në një rrugë prej 2,979 kilometrash (1,851 milje) që përfshin gjatësinë e Australisë nga Adelaide në jug, përmes Alice Springs dhe më pas në Darvin në Territorin Verior.

Çdo udhëtim zgjat më shumë se 53 orë, duke përfshirë ndalesa të zgjatura në vende të tilla si Coober Pedy për pasagjerët që të përjetojnë Outback gjatë turneve jashtë trenit.

Vagonat luksoze të sotme prej çeliku të pandryshkshëm, të cilat përmbajnë kabina private me shoqërues personalë, janë shumë larg nga trenat famëkeq jo të besueshëm që përshkuan rrugën midis viteve 1929 dhe 1980.

Origjina e emrit të pazakontë të trenit është e diskutueshme, por daton pothuajse një shekull me pseudonimin e tij të mëparshëm “The Afghan Express”, një referencë për shoferët afganë të deveve të sjellë në Australi nga britanikët në fund të shekullit të 19-të për të ndihmuar në hapjen nga brendësia e vendit.

Për shekuj me radhë, pllaja e largët malore e njohur si “Çatia e Botës” u vizitua vetëm nga udhëtarët dhe eksploruesit më të guximshëm, por hapja e hekurudhës së mrekullueshme Qinghai-Tibet në 2006 krijoi një lidhje të përhershme me rrjetin hekurudhor kinez.

Hekurudha Qinghai-Tibet, Kinë

E quajtur “Hekurudha për në Parajsë”, rruga prej 1,955 kilometrash (1,215 milje) nga Xining në Kinën qendrore në Lhasa në Tibet, përfundon në Kalimin Tanggula, 5,068 metra (16,627 këmbë) mbi nivelin e detit — pothuajse gjysma e linja qëndron mbi 13,123 këmbë.

Një nga veprat më të mëdha inxhinierike të fillimit të shekullit të 21-të, hekurudha kushtoi 4.2 miliardë dollarë për t’u ndërtuar. Sfidat përfshinin ndërtimin në një rajon me lartësi të madhe të prirur ndaj tërmeteve, me temperatura të ngrira, presion të ulët atmosferik dhe ngrirje të përhershme.

Vagonat unike me presion, të krijuara posaçërisht për itinerarin, i ndihmojnë udhëtarët të minimizojnë efektet e lartësisë të shkaktuar nga nivelet e ulëta të oksigjenit në hekurudhën më të lartë në botë.

Jashtë trenit, udhëtarët mund të shijojnë pamje mahnitëse të mjedisit të brishtë të pllajës, ku jakët kullosin në kullota të dominuara nga malet e larta të mbuluara me borë. Pikat kryesore përfshijnë Prairie Qiangtang, Rezervat Natyror Kekexili, Liqeni Namtso dhe malet Tanggula në pikën më të lartë të udhëtimit.

Trenat e drejtpërdrejtë shkojnë në Lhasa nga Pekini në rreth 40 orë dhe nga Shangai (47 orë) dhe nga viti 2030, kur hekurudha Sichuan-Tibet prej 47.8 miliardë dollarësh të përfundojë, trenat elektrikë me shpejtësi të lartë do të reduktojnë udhëtimin prej 1,629 kilometrash (1,012 milje) nga Chengdu në Lhasa nga 48 orë në vetëm 13 orë.

I mbiquajtur ” Treni i lodrave “, kjo relike gulçuese e Perandorisë Britanike mbetet një nga përvojat më të mëdha hekurudhore në botë. Duke u ngjitur rreth 2,134 metra mbi një rrugë të përdredhur 89 kilometra midis Nju Jalpaiguri dhe stacionit kodrinor të Darjeeling, matësi i ngushtë DHR përdor çdo mashtrim në librin e inxhinierit hekurudhor për të fituar lartësinë.

Hekurudha Himalayan Darjeeling, Indi

Gjashtë zig-zage (ku trenat kthehen mbrapsht disa herë për të fituar lartësi) zgjasin gjatësinë e hekurudhës, duke siguruar që gradientët të mos jenë shumë të pjerrëta për t’u ngjitur trenat.

Hekurudha u ndërtua në 1879-81 për të përmirësuar aksesin në klimën më të ftohtë malore të Darjeeling në Indinë verilindore, duke lejuar kolonizatorët britanikë të shpëtonin nga nxehtësia mbytëse e Kalkutës.

Ky vend u shpall sit i Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s në vitin 1998. Megjithëse pjesa më e madhe e trafikut hekurudhor tani lëviz me rrugë, disa udhëtime në ditë funksionojnë, duke përfshirë shërbimin turistik “Red Panda” nga Darjeeling në Kurseong nëpërmjet linjës 2,258 metra në Ghum.

Banorët më të famshëm të linjës — lokomotivat legjendare me avull të klasit B të ndërtuara midis 1889 dhe 1925 — ende transportojnë trena specialë të rastësishëm, por shumica e shërbimeve tani transportohen me naftë.

Udhëtarët në Skandinavi janë të llastuar për zgjedhjen kur bëhet fjalë për udhëtimet piktoreske hekurudhore, por udhëtimi 496 kilometra (308 milje) midis dy qyteteve më të mëdha të Norvegjisë është padyshim më i madhi nga të gjithë.

Hekurudha Oslo-Bergen, Norvegji

Duke lidhur Oslon me Bergenin në bregun perëndimor të vendit, Bergensbanen u përfundua në vitin 1909 dhe kalon rrafshnaltën më të madhe malore të Evropës — Hardangervidda.

Rreth majës së linjës në Finse, klima e malësisë është aq ekstreme sa është përdorur nga eksploruesit polarë si Roald Amundsen dhe Ernest Shackleton për t’u përgatitur për ekspeditat në Antarktidë. Kohët e fundit, zona ishte sfondi i skenave të famshme të betejës me dëborë në vazhdimin e “Luftërave të Yjeve” “Perandoria kundërpërgjigjet”.

Si dhe bukurinë e zymtë të malësive, udhëtarët mund të shijojnë pamje të paharrueshme të liqeneve të pastër kristal, lumenjve të mbushur me salmon, maleve të larta, akullnajës madhështore Hardangerjøkulen dhe, ndërsa treni i afrohet destinacionit të tij, fjordeve mahnitëse.

Një magnet për tifozët e sporteve dimërore, ka shumë atraksione të tjera përgjatë linjës, jo më pak Hekurudha Flåm me famë botërore (një tjetër nga udhëtimet hekurudhore më të pabesueshme në botë), e cila zbret pjerrët në bregun spektakolar Sognefjord.

Dhe sikur të mos mjaftonte kjo, qyteti port i Bergenit – porta për në fjorde dhe një nga atraksionet më të njohura turistike të Norvegjisë – ju pret në fund të udhëtimit tuaj.

Me hekurudhat e shumta malore, teleferikun, teleferikun, autobusët e postës dhe avulloret e liqenit, Zvicra është si Disneyland për entuziastët e transportit. Me kaq shumë udhëtime mahnitëse për të zgjedhur, është e vështirë të zgjedhësh një të preferuar. Nw këtë mënyrë, Bernina Express spektakolare duhet të jetë lartë në çdo listë të atraksioneve zvicerane.

Bernina Express, Zvicër

Duke kaluar pellgun ujëmbledhës ku shkrirja e borës mund të largohet drejt Detit të Veriut, Mesdheut apo edhe Detit të Zi, Qafa e Berninës është kalimi më i lartë hekurudhor në Alpe, duke ndjekur një rrugë të lashtë tregtare.

Por është shumë më tepër se kaq; është një urë midis Evropës Veriore dhe Jugore, që lidh kultura të ndryshme, tradita gjuhësore dhe një kalim nga malet e larta dhe akullnajat e kantonit zviceran të Graubünden në palmat dhe vreshtat e Valtellina në Itali.

Trenat e kuq lidhin resortin ekskluziv alpin të St. Moritz-it me Tiranon në Itali, duke kaluar kalimin e Berninës në 2253 metra mbi nivelin e detit. Trenat panoramikë me dritare të mëdha e bëjnë udhëtimin disa herë në ditë. Për një përvojë më gjithëpërfshirëse, merrni trenin rajonal me të gjitha stacionet me dritaret e tij dhe thithni ajrin e freskët e të freskët të maleve.

Çdo udhëtim mbi Bernina është i ndryshëm, pavarësisht nga stina, por pikat kryesore të çdo udhëtimi janë viadukti spiral mahnitës në Brusio, ku treni kalon mbi vete në një kthesë të ngushtë, duke u rrotulluar rreth Lago Bianco pranë majës së linjës dhe rruga e fundit nëpër rrugëve të Tiranës ndërsa i afrohesh fundit të linjës. Dhe mbani mend, ndryshe nga shumica e hekurudhave malore zvicerane, kjo është një linjë ndërkombëtare, kështu që mos harroni të merrni me vete pasaportën tuaj.

Hekurudhat ishin të rëndësishme në krijimin e disa prej vendeve më të mëdha, duke hapur konture të mëdha toke të paarritshme më parë dhe duke lidhur tokat bujqësore dhe pyjet me qytetet dhe portet bregdetare.

Kanadezi, Kanada

Kanadaja është një nga shembujt më të mëdhenj të ndikimit të hekurudhave, dhe treni i fundit transkontinental i mbetur ofron një xhiro mahnitëse në vendi.

Mbi katër ditë dhe 4,463 kilometra (2,775 milje), ky tren i operuar nga VIA Rail lidh Toronton me Vankuverin nëpërmjet pyjeve, liqeneve dhe prerive në dukje të pafundme. Por nëse jeni duke u nisur drejt perëndimit, treni e ruan më të mirën për së fundi ndërsa ngjitet lart dhe mbi shkëmbinjtë për të arritur destinacionin e tij në bregun e Paqësorit.

Në këtë epokë të komunikimit të menjëhershëm dhe udhëtimeve ajrore, kanadezi është një rikthim në një kohë tjetër, ku udhëtimet në distanca të gjata ishin më të rehatshme dhe më të përbashkëta.

Ndarja e tavolinave të ngrënies dhe e salloneve të hapura gjatë një udhëtimi më të gjatë ju lejon të njihni bashkëpasagjerët, të përmirësoni përvojën dhe të ndani histori ndërsa udhëtoni. Vetë treni është gjithashtu një kthim prapa, duke përdorur vagona të bukur pasagjerësh dhe fjetjeje prej çeliku inoks të viteve 1950, me kabina të bollshme dhe makina me kube panoramike që ofrojnë një dritare të veçantë në peizazhet e mahnitshme të Kanadasë.

Lart në Pirene, ku kufijtë e Francës dhe rajonit të Katalunjës të Spanjës bëhen të paqarta, një hekurudhë spektakolare dhe e pazakontë ngjitet nëpër gryka të ngushta dhe fluturon mbi lugina të thella për të arritur në territorin e vetëm francez në Gadishullin Iberik.

Treni i Vogël i Verdhë, Francë

Zyrtarisht i referuar si Ligne de Cerdagne sipas rajonit që shërben, ai njihet më shpesh si “Treni i vogël i verdhë” apo edhe “Metroja e Pirenejve” — një shenjë për origjinën e tij pioniere elektrike të fillimit të trenave të shekullit të 20-të.

Pjesa më spektakolare e rrugës 63 kilometra (39 milje) është ngjitja nga Villefranche-de-Conflent, një qytet i mrekullueshëm i fortifikuar dhe vend i Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s 31 milje në perëndim të Perpignan, në Odeillo-Font-Romeu.

Duke përqafuar anët e luginës së thellë, shkëmbore të lumit Tet, linja rrotullohet midis pyjeve, humnerave dhe përrenjve që rrjedhin, duke kaluar fshatrat tradicionalë, kështjellat historike dhe një vetmi të vendosur në mënyrë të pasigurt.

E ndërtuar nga viti 1903 deri në vitin 1909, linja është një vepër spektakolare e inxhinierisë civile, pika kryesore e së cilës është Pont Gisclard – e vetmja urë e varur hekurudhore në Francë.

Për adhuruesit e hekurudhave të pazakonta, trenat e vjetër ia vlejnë udhëtimin vetëm. Në verë, ato përfshijnë makina të hapura që japin një pamje të jashtëzakonshme 360 gradë dhe e bëjnë këtë një nga udhëtimet më të mira hekurudhore në botë. Shtatë nga 10 trenat origjinalë, të bazuar në makinat e metrosë së Parisit, janë ende në shërbim.

Nga maja e linjës në Bolquère-Eyne, stacioni hekurudhor më i lartë i Francës në 1,593 metra (5,226 këmbë), linja kalon nëpër një pllajë me diell, duke kaluar qytetin kufitar të Bourg-Madame në La Tour-de-Carol, një shumë stacion i pazakontë ku binarët e linjës kryesore të hekurudhave spanjolle dhe franceze takohen me trenat me diametër të ngushtë të verdhë.

Mund të mos jetë hekurudha më e famshme në botë, por nuk do ta harroni kurrë udhëtimin tuaj në këtë tren të vogël spektakolar dhe të çuditshëm.

TranzAlpine, Zelanda e Re

Zelanda e Re është larg nga territori ideal për trena, por është shtëpia e asaj që është padyshim një nga udhëtimet më të mëdha hekurudhore në botë.

Duke lidhur qytetin kozmopolit të Christchurch me Greymouth në ishullin jugor të NZ, TranzAlpine i duhen katër orë e gjysmë për të mbuluar vetëm 224 kilometra (139 milje).

Por statistikat e zhveshura nuk tregojnë historinë e vërtetë të kësaj përvoje të jashtëzakonshme, e cila gërsheton peizazhe të ndryshme duke filluar nga rrafshnaltat e Canterbury deri te malet e mbuluara me borë të Alpeve Jugore, livadhet e largëta alpine dhe liqenet, përrenjtë dhe pyjet e ishullit.

Vagonat panoramik të stilit zviceran ju lejojnë të përfitoni sa më shumë nga ky udhëtim i mrekullueshëm, por ‘karroca e hapur’ e famshme është kulmi i vërtetë për shumë udhëtarë. Kjo makinë me anë të hapur i lejon pasagjerët të përjetojnë ajrin e pastër malor dhe të kapin peizazhet e mahnitshme të Zelandës së Re në kamera.

Për një përvojë më të pasur, pasagjerët e TranzAlpine tani mund të dëgjojnë gjithashtu një koment audio të aktivizuar nga GPS në anglisht dhe në gjuhën mandarin, duke ndarë histori dhe fakte rreth vendeve përgjatë itinerarit, vendit dhe kulturës së tij./ CNN Travel