Sopranoja Inva Mula ‘drithëron’ teatrin e “Migjenit”! Përkujton mes emocionesh të atin, mallëngjehet audienca (VIDEO)

Një emër i madh i skenës shqiptare është padyshim sopranoja e mirënjohur, Inva Mula. Me një zë të mrekullueshëm që arriti të ‘pushtojë’ teatrin e “Migjenit” artistja ka ditur sesi të mbërthejë audiencën e qytetit të Shkodrës.





Në vijimësi të performancës së saj, Inva Mula, ka përkujtuar me mall të atin e saj, sërish një artist karriere me një diapazon dhe kontribut të madh në muzikën shqiptare, Avni Mulaj.

Sopranoja e njohur, ‘drithëroi’ skenën me një bashkëpunim të muzikantit të njohur Genc Tukiçi dhe me një grup të njohur instrumentistësh. Vokali i pakrahasueshëm i Inva Mulës u shoqërua me duartrokitje të gjata të shkodranëve ndërsa bashkëndau emocionet e para të kësaj nate të veçante në djepin e kulturës, Shkodër.