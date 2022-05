3 shenjat e Horoskopit që nuk do të martohen kurrë

Disa njerëz thjesht duan të jenë beqarë. Edhe vetëm me idenë se do të kenë një lidhje çmenden dhe përpiqen ta shmangin në çdo mënyrë.





Sigurisht që u pëlqen të flirtojnë por kaq. Kur gjëja fillon të bëhet serioze, ata e bëjnë atë me kërcime të lehta. A ka të bëjë kjo me shenjën e tyre të zodiakut? E sigurt është se shenjat e mëposhtme nuk shkojnë mirë me angazhimet.

Cilat janë 3 shenjat e zodiakut që thonë “jo” në kërkim të gjysmës tjetër?

Virgjëresha

Virgjëresha është e vështirë të mërzitet sepse gjithmonë do të gjejë gjëra për të bërë. Është në lëvizje të vazhdueshme, punon shumë dhe ia arrin qëllimeve. Ai do të ketë një lidhje vetëm nëse bie në dashuri shumë fort.

Akrepi

Ai dëshiron të ketë miq dhe të kalojë mirë, por nuk është se i duhet. Ai do të shijojë njëlloj vetminë dhe qetësinë e shtëpisë së tij.

Ai dëshiron kohë të mjaftueshme me veten, ai analizon të tjerët me orë të tëra dhe në përgjithësi organizon dhe metoda lëvizjet e tij të radhës. Nëse partneri i tij nuk mund ta pranojë plotësisht, ai preferon t’i thotë “lamtumirë”.

Ujori

Ujori di të argëtohet dhe të jetë i rrethuar nga njerëz dhe në përgjithësi, ai kalon mirë kudo që ndodhet. Për shkak se mënyra e tij e të menduarit është shumë e veçantë dhe jokonvencionale, ai vështirë se do të përshtatet në mënyrë të përsosur me dikë.

Ai gjithashtu i jep përparësi asaj që është e rëndësishme për të, siç është udhëtimi i shpeshtë dhe veçanërisht kur është vetëm.