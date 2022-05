Finlanda shumë pranë kërkesës për anëtarësim në NATO/ Pse ky është një lajm i keq për Vladimir Putin?

Pushtimi i Ukrainës nga Vladimir Putin ka rezultuar në një sërë frontesh. Por një nga pasojat më katastrofike për Presidentin rus është perspektiva gjithnjë e më e mundshme e anëtarësimit të Finlandës në NATO.





Kombi nordik pritet të shpallë interesin e tij për anëtarësimin në NATO sa më shpejt që këtë javë pasi Komiteti i tij i Punëve të Jashtme të hartojë një përgjigje ndaj raportit të sigurisë të qeverisë, i cili përfshin opsionin e bashkimit me aleancën.

Pas kësaj, parlamenti finlandez do të mbajë një debat të jashtëzakonshëm nëse do të miratojë rekomandimet e raportit të sigurisë. Në këtë pikë ka shumë të ngjarë që NATO do ta ftojë vendin të flasë për anëtarësimin në aleancë.

Besohet gjerësisht se kjo do të ndodhte shumë shpejt, pasi Finlanda tashmë përmbush shumicën e kritereve dhe ka shumë pak gjasa që ndonjë anëtar i NATO-s të kundërshtojë.

Sondazhe të shumta të fundit të opinionit kanë treguar se të paktën 60% e finlandezëve janë tani në favor të anëtarësimit në NATO, një rritje e madhe nga niveli i mëparshëm prej rreth 30% në vitet e kaluara.

Nëse kjo ndodh siç pritej, ky vend me më pak se 6 milionë banorë do të ketë rivizatuar hartën e sigurisë evropiane në një mënyrë që më parë ishte e paimagjinueshme dhe mund të ketë pasoja të jashtëzakonshme për Rusinë.

Sigurisht, ka shqetësime se si Rusia mund të reagojë ndaj Finlandës që shpreh dëshirën e saj për t’u bashkuar me NATO-n.

Martti Kari, i cili më parë ka shërbyer si ndihmës shefi i inteligjencës së mbrojtjes të Finlandës, i tha CNN se Rusia tashmë po fillon një fushatë dezinformimi kundër saj. “Tema kryesore është se Finlanda është një vend nazist, sepse ne kemi luftuar kundër Bashkimit Sovjetik në Luftën e Dytë Botërore së bashku me Gjermaninë naziste,” tha ai.

Ai parashikon se Rusia mund të shkelë hapësirën ajrore të Finlandës dhe të ndërpresë aktivitetet e saj në det, duke përfshirë transportin, si dhe të rrisë operacionet e saj të inteligjencës kundër vendit.