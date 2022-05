“Ishte një gabim”/ U përjashtua pas trazirave në Kapitol! A do ta rikthejë Elon Musk në Twitter ish-presidentin Trump?

Elon Musk ka deklaruar se do të anulojë ndalimin e përhershëm të Donald Trump nga Twitter, nëse finalizohet marrëveshja për blerjen e tij. Musk e bëri deklaratën e tij në një samit të “Future of the Car” të organizuar nga Financial Times.





Ai theksoi se ndalimet e përhershme të llogarive në Twitter duhet të jenë të rralla, vetëm në rast se llogaritë janë mashtrime ose robotike.

Twitter fshiu llogarinë e Trump në janar 2021 për “nxitje të dhunës” pas protestave masive të 6 janarit në Kapitol.

“Unë mendoj se ky ishte një gabim sepse tjetërsoi një pjesë të madhe të vendit dhe përfundimisht nuk rezultoi që Donald Trump të mos kishte një zë.

Kështu që unë mendoj se kjo mund të përfundojë më keq sesa të kesh një forum të vetëm ku të gjithë mund të debatojnë. Mendoj se përgjigja është se unë do ta anuloja ndalimin e përhershëm”, u shpreh ai.

Musk shtoi se qëndrimi i tij për këtë çështje është i njëjtë me ish-CEO-n e Twitter Jack Dorsey.

Vetë Trump ka deklaruar më herët se nuk ka ndërmend të kthehet në Twitter edhe nëse llogaria e tij rikthehet duke thënë se do të fokusohej në platformën e tij Truth Social.