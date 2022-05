Jo vetëm në Shqipëri/ ‘Çmenden’ çmimet në Serbi, 600 euro për akomodim përpara finales së Euroligës në Beograd

Hezitimi që mbizotëron në radhët e tifozëve të Olympiacos për një biletë për në finalen e Euroligës që do të zhvillohet në tre ditët 19-21 në Beograd, ka sjellë një rritje të madhe të çmimeve në hotelet në kryeqytetin serb. Dhe duke qenë se kërkesa është e madhe, e ardhmja është që çmimet të arrijnë tavanin, duke e bërë të vështirë për mijëra tifozë të skuadrës së Pireut që kanë shprehur interes të qëndrojnë pranë skuadrës së tyre, brenda Stark Arena-s.





Sipas vlerësimeve fillestare, gjysma e biletave për eventin duket se kanë përfunduar tashmë në duart bardhekuq, por ata që ëndërrojnë për akomodim të lirë dhe udhëtime me buxhet të ulët, më mirë të mendojnë përsëri pasi agjencitë e udhëtimit dhe hotelierët serbë nuk do të tregojnë ndjeshmëria ndaj mjerimit të mijëra miqve të Olympiacos që synojnë ta kthejnë Stark Arena…në një SEF për të festuar një tjetër kupë, në praninë e njëmbëdhjetë të bardhekuqve në Final Four.

Me një vështrim të përciptë në platformën e Rezervimeve. com konstatohet se të gjitha dhomat e lira që kanë mbetur, jepen për 600 euro nata (dyfishi) ndërsa një ditë para gjysmëfinales çmimi i tyre nuk i kalon 150 euro. Një ministër i qeverisë që shprehu interes për të udhëtuar në Beograd për të parë turneun mbeti pa fjalë kur u informua për çmimet e hoteleve dhe do të shqyrtonte nëse ai do të udhëtonte përfundimisht në Beograd. Karakteristikë e rritjes së kërkesës është se serbët kanë arritur deri në atë pikë që të japin me qira edhe varkat e tyre, për 600 euro në tre ditë, siç mund ta shihni në reklamën e fundit të postuar në platformën Booking. E njëjta gjë vlen edhe për apartamentet Airbnb.

Dhomat nga ish- Jugosllavia mund të merren me qira deri në 500 euro çdo tre netë dhe i vetmi rinovim që gjetëm është ndoshta … çarçafët e rinj (?) në shtretër. Pronarët e tyre po u bëjnë presion të ftuarve të mundshëm që të bëjnë përparime, edhe në rastet që nuk parashikohen nga platforma. Në mënyrë indikative, biletat për të parë Final Four fillojnë nga 450 euro për person dhe kanë të bëjnë me paketën, gjysmëfinalet dhe finalet, bileta ajrore nga 550 euro per person. Të nesërmen e finales normaliteti kthehet dhe dikush që dëshiron të udhëtojë në Beograd me avion nuk do t’i kushtojë më shumë se 200 euro.

Sipas informacioneve nga EuroLeague, njerëzit e Olympiakos kanë marrë tashmë të paktën 45% të biletave, diçka që do ta bëjë të kuq stadiumin ku do të zhvillohen ndeshjet. Kjo do të thotë se të paktën 6000 tifozë të Pireut do të jenë në “xhevahirin” e Beogradit, ndërkohë që ky numër ka një trend në rritje. Pothuajse gjysma e stadiumit do të jetë bardhekuq, ndërsa rreth 16% do të përbëhet nga spanjollët, por ata kanë dy përfaqësues në Final Four (Barcelona, ​​Real). Vlen të theksohet se 6% janë ndëshkuar nga tifozët izraelitë, megjithëse Maccabi u eliminua nga Reali në play-off , 5% nga serbët, ndërsa5% e biletave janë blerë nga turqit që kanë Efes.

Shikoni disa nga çmimet më të çmendura të listuara në platformën booking.com: