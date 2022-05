Kongresi amerikan pritet të ofrojë 40 miliardë dollarë ndihmë për Ukrainën

Dhoma e Përfaqësuesve të SHBA-së e udhëhequr nga Demokratët pritet të votojë projektligjin prej afro 40 miliardë dollarësh për t’i ofruar ndihmë Ukrainës, teksa vendi vijon të përballet me sulmin brutal të Rusisë.





Ndihma për Ukrainën ka qenë një pikë e diskutimit në Kapitol Hill, me demokratët dhe republikanët që mblidhen kryesisht rreth një thirrjeje për të ndihmuar vendin ndërsa përballet me sulmin rus. Legjislacioni mbi të cilin Dhoma do të votojë siguron fonde për një listë të gjatë prioritetesh, duke përfshirë ndihmën ushtarake dhe humanitare.

Të përfshira në mesin e alokimeve të legjislacionit për mbrojtjen janë 6 miliardë dollarë për të ndihmuar ushtrinë ukrainase dhe forcat e sigurisë kombëtare, sipas aktit të lëshuar nga Dhoma e Demokratëve.

Shpenzimet do të shkojnë në drejtim të trajnimit, armëve, pajisjeve, logjistikës dhe mbështetjes së inteligjencës, si dhe nevojave të tjera.