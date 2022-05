“Koronavirusi mund të presë”/ Demokratët në SHBA bien dakord njëzëri: 40 miliardë dollarë më shumë për Ukrainën!

Demokratët në Kongres ranë dakord të përshpejtojnë dhënien e 39.8 miliardë dollarëve ndihmë shtesë për Ukrainën, duke lehtësuar frikën se një votim i vonuar mund të ndërpresë rrjedhën e armëve amerikane për qeverinë e Kievit. Sipas Reuters, Dhoma e Përfaqësuesve mund të miratojë planin që të martën, i cili tejkalon kërkesën e Presidentit Joe Biden muajin e kaluar për 33 miliardë dollarë.





Një propozim për financim shtesë lidhur me pandemine COVID-19, të cilin disa demokratë kishin dashur ta kombinonin me fondet emergjente për Ukrainës, tani do të shqyrtohet veçmas. Biden më 28 prill i kërkoi Kongresit 33 miliardë dollarë për të mbështetur Ukrainën, duke përfshirë më shumë se 20 miliardë dollarë ndihmë ushtarake.

Ky propozim ishte një përshkallëzim i konsiderueshëm i financimit të SHBA-së për luftën me Rusinë. Propozimi i ri përfshin 3.4 miliardë dollarë shtesë për ndihmë ushtarake dhe 3.4 miliardë dollarë ndihmë humanitare. Demokratët dhe republikanët, të dy palët thanë se mbështesin më shumë ndihmë për Ukrainën dhe do të miratonin shpejt fondet emergjente, por ajo u vonua nga mosmarrëveshjet midis palëve nëse duheshin përfshirë edhe fondet shtesë për lehtësimin e masave ndaj COVID-19 apo për kontrolle më të ashpra ndaj imigracionit.

Biden lëshoi një deklaratë duke u bërë thirrje ligjvënësve që të miratojnë fondet dhe ta çojnë atë në tryezën e tij që ai ta nënshkruajë atë në ditët e ardhshme.

“Ne nuk mund të lejojmë që dërgesat tona të ndihmës të ndalen ndërsa presim veprime të mëtejshme të Kongresit,” tha ai.

Në letra drejtuar kryetares së Dhomës së Përfaqësuesve, Nancy Pelosi, republikanit të lartë të Dhomës së Përfaqësuesve, Kevin Mçarthy dhe kryetarëve kryesorë të komiteteve si në Dhomën e Përfaqësuesve, ashtu edhe në Senat, Sekretari i Shtetit Antony Blinken dhe sekretari i Mbrojtjes Lloyd Austin thanë se ushtria kishte fonde të mjaftueshme për të dërguar armë në Kiev edhe për dy javet e ardhmen.

“Ne kemi nevojë për ndihmën tuaj,” shkruan Blinken dhe Austin në letrat e vena ne dispozicion edhe për agjencinë Reuters.

Ata thanë se kishin mbetur vetëm 100 milionë dollarë për tu tërhequr, nën një autoritet që lejon presidentin të autorizojë transferimin e armëve pa miratimin e Kongresit si rezultat i një situate emergjence.

“Ne presim ta shterojmë atë autoritet jo më vonë se 19 maj 2022”, shkruan ata.

Udhëheqësi republikan i Senatit Mitch Mçonnell u tha gazetarëve se ishte i kënaqur që ndihma e Ukrainës u shkëput nga ndihma për COVID-19. Ai kishte mbrojtur vazhdimisht një projektligj “të pastër” per Ukrainën në fjalimet në Senat. Disa demokratë thanë se ishin të zhgënjyer që ndihma për COVID-19 do të konsiderohej veçmas.

“Do të kishte qenë shumë më mirë për ne që të mbronim Shtetet e Bashkuara si dhe të punonim për të mbrojtur Ukrainën,” u tha gazetarëve demokrati numër 2 i Senatit Dick Durbin.

I pyetur nëse ndarja e ndihmës për Ukrainën dëmton perspektivat për ndihmën për COVID-19, Durbin tha:

“Nuk ndihmon. Vendosja e këtyre të dyjave së bashku do të kishte qenë pozitive.” Në deklaratën e tij, Biden i bëri thirrje Kongresit që të lëvizë menjëherë në financimin e COVID-19. “Pa financim në kohë të COVID, më shumë amerikanë do të vdesin kot,” tha ai. “Ne do të humbasim mundesine që Amerika të porosisë vaksina të reja anti COVID për ne vjeshtë, duke përfshirë vaksinat e gjeneratës së ardhshme qe jane duke u zhvilluar, si dhe të mos jemi në gjendje të ruajmë furnizimin të testeve për COVID.”

Vecmasi, Biden nënshkroi të hënën legjislacionin që riaktivizon “Aktin e Huadhënies”, një program i epokës së Luftës së Dytë Botërore që ndihmoi në mposhtjen e Gjermanisë së Hitlerit duke lejuar Uashingtonin t’u japë më shpejt hua ose t’u jepte pajisje ushtarake me qira aleatëve të SHBA-së. Në këtë rast, do të ndihmojë ata që janë prekur nga pushtimi rus, si Polonia dhe vende të tjera të Evropës Lindore si dhe Ukraina. /REUTERS