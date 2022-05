Meta flet për pasardhësin në presidencë: Do ta ketë shumë të vështirë dhe shumë të lehtë! Më 25 korrik fillon ekzekutimi i frikës

Presidenti Ilir Meta ka folur mbrëmjen e sotme për pasardhësin e tij në postin e kreut të shtetit. Meta u shpreh se ai do ta ketë shumë të vështirë dhe shumë të lehtë për shkak të rrethanave ku ndodhet ky pozicion përballë një maxhorance që sipas tij tenton ta kapë.

“Unë mund të them dy gjëra. Presidenti i ardhshëm do ta ketë të vështirë dhe shumë te lehtë. Do ta ketë të vështirë sepse është e vështirë të kemi një president realisht të pavarur duke pasur një maxhorancë që bën çdo gjë për ta kapur. Janë disa çështje të nxehta ku cilido që të vijë ose do të bëjë një qëndrim për interesin publik”, u shpreh Meta te Top Story.

Ai deklaroi se po të kishte një Ilir Metë tjetër në opozitë, Ilir Meta president do kishte qenë perfekt në ushtrimin e detyrës së tij. Meta shtoi se më 25 Korrik do të nisë ekzekutimi i frikës duke hequr qafe mafien.

“Ose do të përpiqet të bëjë si i sjellshëm dhe do cenohet në thelb. Kjo nuk është çështje e thjeshtë sepse më 25 Korrik në opozitë do të jetë Ilir Meta. Po të kishim edhe një Ilir Metë tjetër në opozitë, ky Ilir Meta president do të ishte perfekti. Si mund të jesh arbitër i një ndeshje mes dy skuadrash kur të dyja skuadrat janë një.

Si mundet të luash arbitrin kur të gjithë janë në një palë. Edhe ai i UEFA-s e ka shitur ndeshjen. Po të kishte pasur një Ilir Metë në opozitë nuk do kishte pasur një largim të LSI. As PD nuk do guxonte të digjte mandatet. Unë jam një premtim para të gjithë shqiptarëve. Si ish student i Dhjetorit dhe si njeriu që ka vuajtur dhunimin sovranitetit të shtetit. Që atyre që kujtuan se me mençuri, gjakftohtësi ekzekutuan pluralizmin politik, më 25 korrik fillon ekzekutimi i frikës. Liria, demokracia dhe llogaridhënia do të vendosen në këtë vend. Kjo fillon duke ekzekutuar mafien”, tha ai.