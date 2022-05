“Procesi është bërë pis”/ Flutura Açka: PS e ka vendosur emrin e Presidentit, ne na do si ‘buzëkuq’ për tu dukur bukur

Deputetja e Partisë Demokratike, Flutura Açka, tha se PS e ka zgjedhur Presidentin dhe thjesht kërkon opozitës si makiazh.





“Këtu duhet të kishit kërkuar një ndjesë publike për mënyrën se si e zgjodhet Presidentin e kaluar. Nga ana tjetër atë procesin e zgjedhjes më zarfe të Presidentit duhet të mos na e kishit bërë publik. Sipas llogarisë na dalin 250 presidentë sipas jush. Ndaj ky si proces është bërë pis. Ju keni vendosur ta uzurponi poziconin e Presidentit. Ju e keni zgjedhur Presidentin dhe na doni këtu si ‘buzëkuq’ për tu dukur të bukur. Ju keni vetëm 2 kritere, ose komunist ose lëpirës dore”, tha Açka.

Kjo deklaratë ishte pjesë e një disikutimi për zhvillimin e raundit për zgjedhjen e Presidentit të Republikës. Partia Socialiste i qëndron propozimit për datën 16 maj për votimin e parë për Presidentin e Republikës.

Kryetari i Grupit Parlamentar të PD, Enkelejd Alibeaj tha një ditë më parë se nuk do të shkojnë në Konferencën e Kryetarëve për negociata me mazhorancën. Ai u shpreh se të gjithë duhet të marrin pjesë në proces, duke theksuar se diskutime dhe negociata do të ketë vetëm me aleatët. Sipas Alibeajt, nesër në Konferencën e Kryetarëve do të shkojë bashkë me Gjakmarkajn, Dumën, Mediun dhe Dodën.

‘Nëse nuk është negociatë, nesër është konferenca e kryetarëve, ku kryetari i grupit parlamentar merr pjesë. Nesër ka thjesht konferencë kryetarësh. Nuk ka lidhje për negociatë. Negociata do ketë me aleatët. Nesër shkoj në konferencën e kryetareve së bashku me anëtarët, Gjakmarkaj, Duma, Mediu dhe Doda dhe zonja tabaku që për momentin nuk ndodhet këtu. Në mbledhjen e kaluar, secili nga deputetët ka artikuluar kërkesat e veta si e imagjinojnë ata figurën e presidentit.’- tha Alibeaj.

Nga ana tjetër kryetari i grupit parlamentar të PS, Taulant Balla, tha në mbledhjen e kaluar të Konfrencës së Kryetarëve se data e raundit të parë të votimit duhet të jetë 16 maji, kur edhe do të përcaktohen të gjitha afatet e tjera si dorëzimi i kandidaturave, dokumentacioni etj.

Nga të gjithë emrat e propozuar nga deputetët e Partisë Socialiste për Presidentin e ri, vetëm 67 prej tyre janë seleksionuar nga grupi negociator për t’u diskutuar më tej mes vetë maxhorancës, grupeve të tjera parlamentar dhe shoqërisë civile. Kryeministri Edi Rama nuk e ka përjashtuar mundësinë që ata të dalin në raundet e para me më shumë se 1 kandidaturë.

Ilir Meta do të jetë në krye të Presidencës deri më 24 korrik 2022, ndërsa Kuvendi duhet të nisë procesin e zgjedhjes së tij jo më vonë se 24 maji 2022 sipas Kushtetutës.

Gjekmarkaj: Nëse jeni të sinqertë, jemi të gatshëm që të propozojmë emra

Deputeti Agron Gjekmarkaj tha se nëse mazhoranca i ka të sinqerta propozimet për negociata për zgjedhjen e presidentit të ri së bashku me opozitën, ato janë të gatshëm që të propozojnë emrat për kandidatët.

‘Flitet për proces por nuk ka proces. Procesi është në kokën e një individi. A ka të drejtë mazhoranca të propozojë emrin e presidentit të Republikës. Por kjo mazhorancë ka disa probleme. Ka probleme me çështjen e zgjedhjeve dhe të mandatave, ku një pjesë e deputetëve kanë përfunduar edhe në qeli. Edhe për faj të opozitës aktuale kjo mazhorancë ka më shumë pushtet. Rama ka folur për një mundësi bashkëpunimi me opozitën. Nuk e kam kuptuar deri ku shkon oferta e opozitës për të përfshirë presidentin. Ai caktoi një komision për të caktuar identiktin. Në fund ju thatë se nuk do të jetë nga politika. Unë dua një president politik.

Zgjidhni një personalitet të PS. Opozita ka 63 deputetë në Kuvend. Jam deklaruar që opozita ka detyrimin që të nxjerrë emra për president. E djathta ka emra dinjitoze. Pas çdo emri fshihen edhe cilësia. Opozita ka detyrimin moral ti japë një kandidat alternativ vendit për president. Nëse jeni të sinqertë, në atë që keni deklaruar, apo do të mirëprisni emra. Në do të ishim të gatshme të ndërtonim një strategji komunikimi duke propozuar edhe emra.’- tha Gjekmarkaj.

Spiropali: Nuk duam President të PS, opozita s’na vë dot kushte

Deputetja Spiropali u shpreh se Partia Socialiste nuk ka synim të zgjedhë një President të PS edhe për faktin se e di që ka shumë pushte, kjo edhe për fajin e PD.

“Ka një kohë për të bërë politikë, ka një kohë për të bërë procedurë, edhe të dyja njëkohësisht. Në Kushtetutë thuhet qartë se si zgjidhet procesi kushtetues. Këtu është bërë zakon të flitet për procese të brendshme të Partisë Socialiste në një kohë kur në palën tjetër s’ka fare proces. Përsëriten propozimet me zarfe, apo konsultimet me shoqërinë civile. A thua se kjo është mëkat. Ne nuk kemi vendosur asnjë kusht për opozitën. Sigurisht që kemi konceptet tona për një profil se si duhet të jetë Presidenti i Republikës, duke pasur parasysh edhe pushtetin e madh që kemi akumuluar, ku këtu ka kontribuar opozita duke ikur nga procese shumë të rëndësishme. Ne nuk duam një President të PS-së. Duam të marrim nga ju emrat më të mirë, por nuk duam kushte”, tha Spiropali.