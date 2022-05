Shqiptari më i urryer në SHBA, Martin Shkreli i detyrohet shtetit 64 mln dollarë! Kur pritet të dalë nga burgu ‘truri’ i krimit të organizuar

Martin Shkreli, i njohur ndryshe si Pharma Bro, është një drejtues farmaceutik dhe sipërmarrës nga Shtetet e Bashkuara, i cili aktualisht po vuan dënimin me burg për mashtrim me letrat me vlerë. MSMB Capital Management, Turin Pharmaceuticals dhe Retrophin janë të gjitha kompani që ai bashkëthemeloi. Pavarësisht se është quajtur “njeriu më i urryer i Amerikës”, shumica e pasurisë së tij është ende në zotërimin e tij sot.





Emri i plotë – Martin Shkreli

Data e lindjes – 17 mars 1983

Vendi i lindjes – Neë York City, SHBA

Profesioni – Sipërmarrës, kriminel i dënuar

Jeta e hershme

Martin lindi në një familje të varfër. Më 17 mars 1983, ai lindi në spitalin Coney Island nga emigrantë shqiptarë dhe kroatë që punonin si portier në Bruklin. Ai u rrit në një lagje të klasës punëtore në Sheepshead Bay me dy motra dhe një vëlla.

Interesi i tij për aksionet filloi që në fëmijëri ndërsa luante shah me një fqinj. Dhe, në moshën 12-vjeçare, ai bleu aksionet e tij të para në kompaninë e teknologjisë Compaq. Ai investoi në Amazon kur ishte 15 vjeç.

Shkreli ndoqi shkollën e mesme Hunter College, por është e paqartë nëse ai u diplomua atje. Martin mori kreditet e diplomës së shkollës së mesme nga shkolla e mesme City-As-School.

Karriera

Kur Martin ishte 16 vjeç, ai filloi të punonte si praktikant në fondin mbrojtës të Ëall Street Cramer, Berkoëitz dhe Company pasi mbaroi shkollën e mesme. Ai parashikoi se çmimi i aksioneve të Regeneron Pharmaceuticals do të binte gjatë punës atje.

Parashikimi i tij doli i saktë, duke tërhequr vëmendjen e Komisionit të Letrave me Vlerë. Pas katër vitesh si bashkëpunëtor, ai vazhdoi të punojë si analist financiar në Intrepid Capital Management dhe UBS Ëealth Management.

Fondi i tij i parë mbrojtës, Elea Capital Management, u krijua në 2006. Në vitin 2009, ai themeloi MSMB Capital Management dhe filloi shkurtimin e aksioneve të bioteknologjisë. Pas dy vitesh, ai themeloi Retrophin, një kompani që zhvillon ilaçe për sëmundje të rralla, në 2011.

Jeta personale

Martin Shkreli ishte në një lidhje me Christie Smythe, një ish-reportere e Bloomberg Neës. Christie, e dashura e tij e supozuar, ishte ajo që dha lajmin për arrestimin e tij në vitin 2015. Smythe pranoi të ishte në një lidhje me Martinin, duke pretenduar se ata ishin partnerë të jetës. Smythe gjithashtu deklaroi se ajo ishte ndarë me të në tetor 2021 dhe tani është vetëm mike me të.