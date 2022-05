Vendimi i BE-së për embargon ndaj naftës ruse në 24 orët e ardhshme

Shtetet anëtare të BE -së ka të ngjarë të arrijnë një marrëveshje këtë javë mbi propozimin e Komisionit për të vendosur një embargo ndaj importeve të naftës nga Rusia, sipas ministrit francez për çështjet evropiane, Klement Bon.





“Unë mendoj se mund të arrijmë një marrëveshje këtë javë”, tha Bonn për LCI. Presidenti francez Emanuel Macron do të zhvillojë sot bisedime me kryeministrin hungarez Victor Orban, i cili është edhe kritikuesi më i fortë i masës.

Komisioni javën e kaluar propozoi paketën e gjashtë dhe më të ashpër të sanksioneve kundër Moskës deri më tani. Megjithatë, disa vende janë shprehur kundër, pasi janë të shqetësuara për ndikimin e embargos.

Disa vende të Evropës Lindore, anëtare të BE-së, janë të shqetësuar se ngrirja e importeve nuk do t’u japë atyre kohë të mjaftueshme për t’u përshtatur. Megjithatë, Brukseli e ka bërë të qartë se Hungaria dhe Sllovakia do të kenë kohë deri në fund të vitit 2023.

Megjithatë, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha të hënën se ajo kishte bërë përparim në bisedimet e saj me Orban për këtë çështje. “Diskutimi sonte me kryeministrin Victor Orban ishte i dobishëm në sqarimin e çështjeve që lidhen me sanksionet dhe sigurinë energjetike”, shkroi komisionerja në llogarinë e saj në Twitter.

BE- ja ka propozuar një embargo graduale ndaj naftës ruse. Pasi të zbatohet, plani do të zbatohet në gjashtë muaj për naftën bruto dhe tetë muaj për naftën dhe produktet e tjera të naftës.