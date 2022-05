(VIDEO) Grabiti 40 apartamente në Spanjë/ Gjykata lë në burg Drejtorin e Ujësjellësit të Laçit, Alfred Prodani

Gjykata e Kurbinit ka vendosur masën e sigurisë ‘arrest me burg 40 ditë’ për Alfred Prodanin, duke ju dhënë kështu kohë autoriteteve vendase që, brenda kësaj kohe, të bëjnë procedurat për ekstradimin e tij drejt Spanjës.





Prokurori i çështjes Bardhyl Shehu i kërkoi gjykatës caktimin e masës së sigurisë të arrestit me burg me afat 40-ditor, me arsyetimin për ti lënë kohën e nevojshme autoriteteve që të përgatisin procedurat për ekstradimin e tij drejt shtetit spanjoll.

Kujtojmë se, Alfred Prodani, Drejtori i Ujësjellësit të Kurbinit u arrestua tre ditë më parë nga policia e Laçit, pasi dyshohet si pjesëmarrës në gati 40 episode vjedhjesh të apartamenteve në Spanjë.

Denoncimi i Sali Berishës:

Në vitin 2019-të u denoncua dhe nga ish-kryeministri Sali Berisha, se kishte marrë pjesë në grabitjen e shtëpisë së yllit të Real Madrit, Karim Benzema. Por në atë kohë, 41-vjeçari i quajti akuzat e Berishës si të stisura dhe të motivuara politikisht.

“Një pyetje nga qytetari i Laçit për Edvinin: Ku janë dy narkodrejtorë që janë zhdukur?!”, shkruan Berisha, duke vijuar me publikimin e denoncimit: “Përshëndetje z. Berisha, jam një qytetar nga Laçi. Ma pyet pak Kryeministrin ku ndodhen dy drejtorët, njëri prej të cilëve i Ujësjellësit, apo janë në burg në Spanjë, ku akuzohen për vjedhjen e shtëpisë së futbollistit të Real Madridit, Benzema. Qyteti i Laçit është pa dy drejtorë”, shkruante Berisha asokohe.

Prangosja nga Policia e Drejtorit të UKK:

Alfred Prodani u arrestua, në kuadër të operacionit koduar “Coruna”, i cili u finalizua mbrëmjen e së premtes nga forcat policore të Komisariatit të Policisë Kurbin, në bashkëpunim me Interpol Tirana.

41-vjeçari banues në Kurbin u prangos pa bërë rezistence në qytetin e Laçit, ndërsa ndalimi i tij u bë me qëllim ekstradimi drejt Spanjës. Ai ishte shpallur në kërkim, pasi Gjykata Coruna në Spanjë, në vitin 2013, ka lëshuar urdhër arresti ndërkombëtar, për veprën penale “Vjedhja me dhunë”, parashikuar nga Kodi Penal i Spanjës” informon Policia e Lezhës.

Prej 9 vitesh, Alfred Prodani mbante postin e Drejtorit të Ujësjellës-Kanalizime në Kurbin, si përfaqësues i Partisë Socialiste. Më firmosjen e marrëveshjes së ekstradimit mes dy vendeve rreth dy muaj më parë, Interpol Tirana në bashkëpunim me drejtoritë e policive në qarqe po gjurmon të gjithë personat e kërkuar nga shteti spanjoll, me qëllim që ata atë ekstradohen dhe të përballen me drejtësinë për veprat penale që akuzohen.