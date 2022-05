ANALIZË: E ashtuquajtura ‘armë me gaz’ e Rusisë nuk është gjë tjetër veçse një mit

Më 26 prill, Rusia ndaloi dërgimin e gazit për Bullgarinë dhe Poloninë. Disa javë më vonë, të dy vendet po ecin mirë.





Është thënë dhe shkruar shumë për “armën e gazit” proverbiale të Rusisë. Argumenti thotë se varësia e lartë nga gazi natyror rus i bën vendet në Evropën Lindore dhe Juglindore të mendojnë dy herë përpara se të marrin në konsideratë të bëjnë ndonjë lëvizje kundër Moskës. Kremlini është në gjendje të ndëshkojë ata që guxojnë ta kundërshtojnë atë duke futur klauzola të ashpra në marrëveshjet e gazit ose, akoma më keq, duke ndërprerë furnizimet. Miqtë, nga ana tjetër, shpërblehen. Rasti në pikën: marrëveshja “e pabesueshme” që Presidenti rus Vladimir Putin i dha Serbisë, e cila shumë besojnë se siguroi rizgjedhjen e presidentit serb Aleksandar Vuçiq.

Megjithatë, kohët e fundit kemi parë se kjo e ashtuquajtur “armë gazi” nuk ekziston realisht. Më 26 prill, Gazprom mbylli rubinetin për Bullgarinë dhe Poloninë pasi ato refuzuan të respektonin një ndryshim të njëanshëm të kontratës së tyre të furnizimit të diktuar nga Putini dhe të paguanin për marrjen e tyre mujore në rubla. Disa javë më vonë, të dy vendet po ecin mirë. Vendimi rus nuk ka shkaktuar bujë në asnjërën nga ekonomitë. Ajo nuk ka shkaktuar një krizë të brendshme politike, aq më pak ka çuar në një ndryshim të madh në politikën e jashtme polake apo bullgare. Nëse ka ndonjë gjë, kufiri ka forcuar vendosmërinë e këtyre vendeve.

Edhe Bullgaria, më e pëllumbat në mesin e pëllumbave kur bëhet fjalë për Rusinë, ka treguar guxim. Më 28 prill, disa orë pasi gazi ndaloi, kryeministri Kiril Petkov udhëtoi për në Kiev për të diskutuar me presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy se çfarë mund të bëjë Sofja për të ndihmuar. Megjithëse Bullgaria zyrtarisht nuk po dërgon ndihmë ushtarake në Ukrainë, është sekret publik që municionet dhe armët nga prodhuesit e saj të mbrojtjes po transferohen nëpërmjet palëve të treta, veçanërisht Polonisë.

Përgjigja e Bullgarisë ndaj ndërprerjes së flukseve të gazit nga Rusia meriton vëmendje të veçantë. Ndryshe nga Polonia, e cila aktualisht merr më pak se gjysmën e gazit të saj nga Federata Ruse, vendi ballkanik është i varur nga Gazprom i Rusisë për mbi 90 për qind të furnizimeve të tij. Por ndryshe nga ndërprerjet e mëparshme në 2006 dhe 2009, këtë herë qeveria në Sofje kishte qartë një plan. Për shembull, tregtari shtetëror Bulgargaz ka kontraktuar dërgesa të gazit natyror të lëngshëm (LNG) që tani po hyjnë në Bullgari përmes terminalit Revithoussa në Greqi. Vëllime shtesë po mbërrijnë edhe nga Rumania, përmes gazsjellësit Transballkanik, i cili deri në fillimin e punës së Rrjedha Turke në 2020-2021, i shërbente Gazpromit. Fakti që ndërprerja ka ndodhur në verë, pas përfundimit të sezonit të ngrohjes, po ua lehtëson jetën edhe autoriteteve bullgare.

Gjëja kryesore, megjithatë, është se gazsjellësi ndërlidhës i Bullgarisë me Greqinë (ICGB) i vonuar prej kohësh do të dalë në internet më 30 qershor ose së shpejti pas kësaj. Pasi të fillojë dhe të funksionojë, Bullgaria do të importojë një miliard metër kub (bcm) – që korrespondon me rreth një të tretën e kërkesës së saj vjetore – nga Azerbajxhani, pasi ICGB lidhet me të ashtuquajturin Gazsjellësi Trans Adriatik.

LNG do të vijë nga terminalet në Turqi dhe, pas fundit të vitit 2023, nga një njësi magazinimi dhe rigazinifikimi lundrues (FSRU) pranë qytetit portual grek verilindor të Alexandroupolis. Më 3 maj, Kryeministri Petkov ishte dëshmitar i nisjes së punimeve në FSRU në shoqërinë e kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis dhe presidentit të Këshillit të BE-së, Charles Michel. Të pranishëm ishin edhe Aleksandar Vuçiq dhe Dimitar Kovaçevski, kryeministri i Maqedonisë së Veriut. Lufta në Ukrainë u ka dhënë fund projekteve të reja infrastrukturore që do të diversifikojnë dërgesat e gazit në Ballkan dhe do të rishikojnë rrugët e furnizimit

Megjithatë, në afat të shkurtër, është biznes si zakonisht. Pavarësisht se është shmangur nga Gazprom, Bullgaria nuk po ndalon flukset nga Rusia në Serbi dhe Hungari përmes TurkStream. Sofja gjeneron të ardhura nga dërgesat ruse që kalojnë, nuk dëshiron të prishë marrëdhëniet me Budapestin dhe Beogradin, dhe gjithashtu dëshiron të duket se po vepron në mirëbesim ndaj detyrimeve të saj kontraktuale kundrejt Moskës në dritën e çështjes së afërt të arbitrazhit. .

Ndryshe nga besimi popullor, Evropa Juglindore nuk varet nga gazi rus. Arsyeja kryesore është se vendet lokale konsumojnë vëllime të kufizuara: tre bcm në vit për Bullgarinë dhe Serbinë secila dhe gjashtë miliardë cm për Greqinë. Rumania, një treg i madh ku kërkesa vjetore është 12 bcm, ndërkohë, mezi merr fare gaz rus. Me lidhjet e duhura infrastrukturore, Gazprom mund të zëvendësohet nga furnizues alternativë.

Kjo është arsyeja pse Greqia dhe Maqedonia e Veriut po mendojnë për një tubacion interkonektor që mund të shtrihet edhe në Kosovë. E njëjta gjë për Bullgarinë dhe Serbinë. Ka plane të kahershme për një degëzim të TAP-it në Ballkanin Perëndimor: Gazsjellësi Jon-Adriatik që mund t’i shërbejë Shqipërisë, Malit të Zi dhe Bosnjës. Më shpejt, vetë gazi mund të zëvendësohet nga energjia elektrike, veçanërisht nëse çmimet ndryshojnë në favor të kësaj të fundit. Falë kapacitetit të madh rezervë, Bullgaria dhe Rumania eksportojnë energji elektrike në vende si Greqia dhe Turqia, ku kërkesa shpesh tejkalon ofertën. E fundit, por jo më pak e rëndësishmja, është tranzicioni i gjelbër. Investimi në energjinë e rinovueshme dhe efiçencën e energjisë – një prioritet për të cilin Bashkimi Evropian është aq i prirur si kurrë më parë – do të formësojë të ardhmen e Evropës Juglindore.

Pyetja, me të vërtetë, ka të bëjë me çmimin. Këto ditë, gazi rus i gazsjellësit i bazuar në kontrata afatgjata dhe i indeksuar në naftë është më i lirë se sa çmimi i tregjeve spot – duke reflektuar ofertën dhe kërkesën. Diversifikimi larg Rusisë ka një çmim. Megjithatë, nesër bilanci mund të ndryshojë. Një ngadalësim i rritjes ekonomike globale dhe kërkesa e reduktuar për energji do ta bëjnë gazin më të lirë gjithashtu. Atëherë vendet e Ballkanit do të jenë në një pozicion shumë më të mirë në negociatat me Gazprom, nëse rusët duan të ruajnë pjesën e tyre të tregut.

Kriza kryesore ka të bëjë me politikën. Për sa kohë që ka politikanë dhe biznese në Evropën Juglindore që përfitojnë nga struktura aktuale dhe janë të lumtur të vënë diversifikimin e furnizimeve dhe modernizimin e sektorit të energjisë në kurriz, Rusia do të ketë një kartë për të luajtur. Ajo mund të blejë të gjithë mbështetjen që i nevojitet dhe të ndërtojë me lehtësi projekte të mëdha si Rrjedha Turke. Kjo është arsyeja pse kriza aktuale është gjithashtu një mundësi për t’i tronditur gjërat. Ajo që ndodh në Bullgari mund të jetë shembull për të tjerët në rajon./Nga Dimitar Beçev, Aj Jazeera.