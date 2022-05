Denoncimi i Petrit Vasilit: Rama rrëmbeu çdo fond publik, i bën presion SPAK-ut që të mos veprojë!

Nënkryetari i LSI-së, Petrit Vasili ka reaguar sot me anë të një postimi në rrjetet sociale, ndërkohë që Kkryeministri Edi Rama ishte në konferencë për mediat për të sqaruar deklaratat e tij për SPAK.

POSTIMI I PETRIT VASILIT

Rama tani edhe Drejtues i SPAK, Kryetar i KLGJ, Kryetar i KLP, Kryetar i Vetingut dhe Inspektor i Larte i Drejtesise! Rrembeu çdo pushtet, rrembeu çdo fond publik ndaj tani s’ka me kë ta ndajë pergjegjesine e zullumi pervec vetes. Ne krye te gjithshkaje eshte vetem ai, Rama! Rama e di kete,ndaj i ben presion SPAK- ut qe te mos veproje.

Fatura e zullumit eshte 10 miliard euro, ja ku eshte:

Koncesionin e Rruges se Kombit

Koncesionin e Aeroportit Nderkombetar te Rinasit

Koncesionin e Aeroportit te Kukesit

Aferen e depozitave te naftes ne Porto Romano

Aferen e Astririt ku kilometri i Rruges shkoi 25 milion euro kilometri

Rrugen Kardhiq Delvine, qe nuk mbaron kurre e nderkohe ha miliona pa mbarim.

Rrugen e Arberit dhe tunelet, qe kushtojne 38 milion euro kilometri.

Aferen e frikshme te Portit te Durresit te kundershtuar fort nga vete Bashkimi Europian.

Aferen e Butrintit, qe nga shkaterrimi i parkut Kombetar e deri tek vete siti i cmuar arkologjik.

Koncesionin e plazhit te Gjeneralit.

Shitjen e ARMO per skrap.

Koncesionin e CHECK UP.

Prishjen e Parkut pas Universitetit te Tiranes per ndertime dhe rruge per llogari te oligarkeve, qe shkaterrojne edhe te vetmin gjelberim te mbetur ne Tirane.

Katet pa leje te kullave te oligarkeve ne mes te Tiranes, kur qytetaret cohen ne polici per nje dritare apo riparim banese.

Licensimin e Bankave me aksionere te regjistruar ne OFFSHORE.

Aferen shume te rende te Teatrit Kombetar.

Aferen e vendosjes se çmimeve te naftes dhe ushqimeve, ne pazar te hapur qeveri dhe oligarke, ku keta te fundit kane po vete monopolet e tyre te mbeshtetur nga qeveria.

Inceneratoret dhe qindra milionat e vjedhur ne to.

Arbitrazhe te humbura me qindra milion euro per faj te qeverise, nje dem i pallogaritshem ky per ekonomine shqiptare.

Dhjetra Ligje dhe VKM te bera me porosi te oligarkeve ku deputetet e ministrat rilindas me Ramen ne krye kane votuar ne Parlament e qeveri.

Qindra milione euro te rindertimit te perdorura hapur per te blere vota.

Qindra milion euro tendera sekrete te miratuara nga qeveria e tij per pandemine me cmime dhjetra here me te larta

Fshehja kriminale nga ai dhe qeveria e provuar boterisht, e mijra qytetareve qe humben jeten nga Covid.