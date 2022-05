Edi Rama me ironi: Të gjithë bashkë dhe ti kërkojmë Amerikës që ti kërkojë falje virgjëreshës sonë Sali Berisha, ky është kushti

I pyetur nga gazetarët se çfarë quan presion mbi drejtësinë, kur vetë flet se kush duhet të hetohety dhe kush jo, kryeministri Edi Rama u shpreh:





E para njëherë unë nuk kam thënë kurrë se pse hetoni njërin apo pse hetoni tjetrin, në atë rast (Dvorani) është shumë i rëndësishëm dhe ai.

Po të shikoni atë rast, unë kam folur pasi ka folur drejtësia, çështja është pushuar, është një person që është shpallur kampion i antikorrupsionit nga DASH, dhe jeton ende në një apartament të shpërndarë nga Komiteti Ekzekutiv, që një njeri të merret me shpejtësi nën hetim, dhe të pengohet promovimi i tij duke bërë kësisoj, dhe të mos kemi asnjë hetim për këta ujqërit që pamë!

Nëse do të kishte ardhur puna në Shqipëri, që Bojken Lako me dy dritaret e tij, të dënohej, pasi ky këtu (i referohet një gjyqtari) që ka ndërtuar pa leje një vilë në tokë të tjetrit, do të ishte dënuar po njësoj, atëherë po, do të ishte një drejtësi si në Zvicër.

Por ama peshkaqenë me fytyrë njeriu në Zvicër, nuk kanë mundësi që të bëjnë hajgare. Nuk po flasim për askënd që e kemi zgjedhur ne.

Teksa i referohet non gratës së Sali Berishës, Rama tha se nëse drejtësia shqiptare del në konkluzionin se ish-kryeministri nuk ka kryer korrupsion gjatë mandateve qeverisëse, vetë ai do ti kërkonte SHBA-së që ti kërkonte falje.

Rama u shpreh: A jeni të interesuar edhe ju të dini nëse DASH ka të drejtë për non gratën,nuk kemi thënë asnjë fjalë. E thotë vetë sekretari i shtetit, po ça prova doni ju, ata bëjnë punën e tyre ne bëjmë punën tonë.

Nëse drejtësia thotë që nuk ka shkelje, jemi të gjithë në rregull, të bëhemi të gjithë bashkë dhe ti themi amerikës që ti kërkojë falje, pasi na kanë vënë në siklet virgjëreshën tonë. Unë nuk them kurrë, more mos i lini kusur kujtdo që ka llogari të hapura me drejtësinë, jam i pari që e dëshiroj këtë gjë, sepse kush ha atë që do, duke më ngrënë mua në shpinë, nuk ka punë me mua. Thelbi këtu është shumë i qartë, duhet kapur demi prej brirësh dhe jo prej bishti, është e patolerueshme që nuk ka asnjë prokuror dhe gjykatës pas hekurave.