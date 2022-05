Horoskopi sot/ Mund të emocionoheni për një person të panjohur që do të hasni. Në punë nuk mungojnë projektet!

Dashi





Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Qielli të mërkurën nuk flet për telashe dhe as nuk ka ndonjë ogur negativ për dashurinë, por këtë duhet të përpiqeni ta shfrytëzoni maksimalisht. Në këtë periudhë favorizohen profesionistët e lirë.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Një ditë veçanërisht e dobishme kjo e mërkurë 11 maj për të kuptuar se çfarë nuk shkon me partnerin tuaj. Për ata që kanë biznesin e tyre, është koha për të bërë projekte të reja.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Mund të emocionoheni për një person të panjohur që do të hasni. Nëse keni një biznes me të cilin angazhoheni, përpiquni t’i jepni gjithçka.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Gjërat duken mjaft të pasigurta në planin e dashurisë, ndoshta jeni ai tipi që nuk kënaqet kurrë. Në punë nuk mungojnë projektet, por edhe këtu ka shumë pasiguri dhe pakënaqësi.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Në sferën e dashurisë kjo është një ditë shumë e rëndësishme për të gjithë ata që duan të kthehen në ndjenjat e papërmbajtshme. A ka ndonjë të re nga puna? Po, është rrugës. Por mos ki frikë!

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Në marrëdhëniet afatgjata problemet duhet të ndalen. Veproni në kohë dhe pa hezitim. Në punë përpiquni të mos i jepni hapësirë ​​polemikave të panevojshme dhe t’i ushqeni ato.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Kjo është një ditë e shënuar për shkak të kalimit të Venusit dhe ju ende mund të përfitoni prej saj. Pas krizave të fundit, puna tani është shumë më e qetë dhe madje premtuese.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Jeni duke përjetuar një udhëtim të brendshëm mbushur me mendime të ju brejnë, por e gjitha kjo do të marrë një kthesë këtë javë. Nuk përjashtohen ndryshime as nga pikëpamja e punës, mund të merrni një telefonatë të mirë së shpejti.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Ka diçka që nuk shkon me partnerin/en tuaj, përpiquni të merrni pak kohë për ta kuptuar. Puna shfaqet goxha e lodhshme këto ditë, por nga java e ardhshme gjërat do të përmirësohen.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Kjo e mërkurë duket të jetë një ditë që mund të bëhet shumë e ndërlikuar për dashurinë. Goditje të vogla aty-këtu në punë dhe ato mund t’ju lodhin, ndaj përpiquni t’i shpërfillni dhe të pushoni.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Le të kalojnë tensionet e shkaktuara ditët e fundit nga kalimi i Marsit dhe ecni përpara. Nëse keni hapur një biznes së fundmi, bëni kujdes, sidomos me paratë.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Dashuria nuk ka qenë kurrë e lehtë për ju, por është edhe bukuria e gjithçkaje apo jo, sepse arritjet pa djersë nuk shijojnë dhe aq? Puna do të marrë një kthesë të re në muajin e ardhshëm, jini të durueshëm.