“Nuk jam manekin!”/ Priste të mbante konferencë, rivali i Berishës injorohet nga gazetarët: S’është prezent asnjë

Kandidati dhe rivali i Sali Berishës për kryetar të Partisë Demokratike, Ibsen Elezi kishte lajmëruar se do të mbante një konferencë për mediat këtë të mërkurë, dhe ashtu bëri, por vetëm për të për të njoftuar se daljen e tij do ta mbajë në një orar tjetër ditën e nesërme.





Konferenca e Ibsen Elezit ishte njoftuar më herët nga Partia Demokratike dhe sinjali u shpërnda po nga kjo seli, por zhgënjimi i kandidatit për postin e Partisë Demokratike, ishte tepër i thellë kur pa se nuk ishte prezent asnjë gazetar për ta ndjekur.

Në fjalën e tij më pak se një minutë, Elezi theksoi se mediat duhet ta pasqyrojnë aktivitetin e tij elektoral, dhe se nuk është manekin që të bisedojë në rrjetet sociale.

“Më vjen keq t’ju njoftoj se do e anuloj konferencën për shtyp për një arsye të thjesht, nuk është prezent asnjë gazetar. Duhet të ndodhte edhe kjo. Do t’ju kërkoja korrektësinë në pasqyrimin e kësaj fushate. Unë nuk kam dalë si manekinë për të biseduar në rrjetet sociale apo media, por është në dinjitetin e gazetarëve që të jenë prezent. Është një garë e rëndësishme. Po mundohen ti vënë epitetet nga më të ndryshimet, që unë kam hyrë formalisht apo jam i shitur. Është e dyta e herë, dje u befasova. Por sot e ka kaluar pritshmërinë time. Jam i detyruar ta anuloj për një orar tjetër ditën e nesërme”, tha Elezi.

Ibsen Elezi sfidon Sali Berishën, zyrtarizohet gara për kreun e PD-së

Komisioni i Organizimit dhe Kontrollit të Operacioneve Elektorale në PD ka zyrtartuar të hënën dy kandidaturat që do të shkojnë në garë për kreun e partisë. Ibsen Elezi supozohet të konkurrojë përballë Sali Berishës me qëllim marrjen e drejtimit të partisë, ndërkohe që shumë të tjerë nuk guxuan ose u tërhoqën nga gara.

“Në përfundim të afatit të paraqitjes së kandidaturave për kryetar të PDSH, kanë shprehur interesim për këtë garë, konform Vendimit Nr. 12 dt 03.05.2022: 1. Z. Sali Berisha, 2. Z. Ibsen Elezi”, njoftoi Komisioni i Organizimit dhe Kontrollit të Operacioneve Elektorale në PD.

Mbështetësit e Berishës kanë përfunduar riorganizimin e strukturave të partisë në rrethe dhe tashmë pritet që të finalizojnë gjithçka me zgjedhjen e kreut të PD-së.

Mbetet për t’u parë se sa vota do të marrë Ibsen Elezi përballë Berishës. Lideri historik i PD-së tha se do të kërkonte zgjedhjen në krye të partisë me referendum nëse nuk i dilte dikush përballë.

Më herët, u publikuan edhe rregullat e garës që vijojnë si më poshtë:

Çdo kandidat është i lirë dhe i barabartë në konkurrim. ▪ Të caktojë një vëzhgues të tij të përhershëm me kompetenca të barabarta me Komisionin. ▪ Ka të drejtë të caktojë një përfaqësues në komisionin e votimit. ▪ Ka akses të plotë mbi listën zgjedhore, ndryshe nga praktika e shkuar. ▪ Mbulim i barabartë mediatik nga Zyra e Shtypit e Partisë Demokratike. ▪ Ka të drejtë të përdorë mjediset dhe logjistikën e Selisë Qëndrore dhe në degë, për aktivitetet e tij gjatë fushatës zgjedhore apo për komunikimin me median. Kryesitë e degëve, marrin masa për të plotësuar këto kushte.

Elezi depoziton dokumentet për përballjen me Berishën

Më 8 maj, Elezi ka depozituar dokumentacionin përkatës pranë komisionit operacional zgjedhor të Partisë Demokratike pas Berishës. Mes Berishës dhe Elezit, në garë ishte edhe demokrati Edvin Kulluri, por ai u tërhoq disa ditë më parë.

Elezi konkurroi për postin e kreut të Partisë Demokratike edhe në vitin 2021

Më 22 prill të vitit 2021, Ibsen Elezi ka dorëzuar në PD formularin e kandidimit për kryetar. Në një komunikim për mediat, Elezi tha se vetëm dorëheqja e Lulzim Bashës garanton shanse të barabarta.

”Vetëm me dorëheqjen e Bashës mund të getë garë të barabartë. Kandidatët për kryetar duhet të kenë përfaqësues në komisionin zgjedhor”, tha Elezi në atë kohë.

Ai ka qenë kandidati i dytë pas Edit Harxhit që doli nga ”Grupi për PD” që i kërkonte Bashës dorëheqjen dhe shtyrjen e datës 13 qershor.