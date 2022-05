MOTI SOT/ Kthjellime dhe diell gjatë paradites, por pasdite rikthehen vranësirat e shiu

Vendi ynë gjatë paradites do të jetë me alternime kthjellimesh dhe vranësirash të pakta, të cilat më të dukshme do të jenë përgjatë shtrirjes Lindore.





Por orët e mesditës dhe pasdites zhvillojnë vranësirat në territor, duke krijuar mundësi për shira të pakët në zonat malore dhe pjesërisht në zonat e ulëta.

Sipas Meteoalb, pjesa më e madhe e vijës bregdetare do të jetë në dominimin e motit të qëndrueshëm.

Temperaturat e ajrit do të mbeten konstante në mëngjes, por do të ulen lehtë në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 7°C deri në 24°C.

Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësi 38 km/h nga drejtimi Veriperëndimore duke krijuar në brigjet detare dallgëzim 2 – 3 ballë.