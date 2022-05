“Një ose dy herë në muaj”/ Aktorja hollivudiane dhe burri i saj shpallen fajtorë për abuzimin seksual të një 13-vjeçareje

Aktorja hollivudiane Zara Phythian është dënuar me burg ditën e sotme në abuzim seksual ndaj një të miture.





36-vjeçarja, e cila luajti në filmin e Marvel të vitit 2016, Doctor Strange, së bashku me Benedict Cumberbatch dhe Tilda Swinton, u shpall fajtore për abuzim seksual me një vajzë për tre vite, që kur ajo ishte 13 vjeç.

Ajo dhe bashkëshorti i saj ‘mjeshtër’ i Taekwondo-së, Victor Marke, u dënuan për 14 akuza të aktivitetit seksual me vajzën.

Në gjykatë u tha se dyshja abuzuan me viktimën e tyre ‘një ose dy herë në muaj’ nga viti 2005 deri në 2008 dhe se e mitura ishte abuzuar të paktën 20 herë në raste të ndryshme. Krahas akuzës së përbashkët, bashkëshorti i Pythian u akuzua veçmas për katër akuza për sulm të pahijshëm ndaj një vajze tjetër, 15 vjeçe në atë kohë, midis viteve 2002 dhe 2003.

Çifti i kishte mohuar të gjitha akuzat, por u shpallën fajtorë pas një gjyqi 12-ditor në Gjykatën e Nottingham Crown. Phythian kishte një pamje tmerri në fytyrën e saj kur u dha vendimi për dënimin e saj.

Ajo qëndroi në bankën e të akuzuarve e veshur me një kostum pantallonash të zezë me kopsa, duke qarë ndërsa përgjegjësi i jurisë jepte vendimet.

Njohja e Zara Phythian dhe Victor Marke dhe akuzat për abuzim ndaj të miturave

MailOnline ka zbuluar detaje shqetësuese se si origjina e marrëdhënies së Victor dhe Zara ndjek një model të ngjashëm me kujdesin që u theksua në gjyqin e tyre.

Çifti u takuan kur aktorja ishte vetëm 14 vjeç dhe ai ishte 37 pasi ajo iu bashkua akademisë së tij School of Champions në Nottingham, të cilën ai e kishte filluar me ish-gruan e tij Juliet, dhe ajo filloi të stërvitej nën drejtimin e tij.

Ajo ishte 19 vjeç dhe ai 42 vjeç kur filluan marrëdhënien seksuale. Martesa e tij me gruan Juliet përfundoi pasi u bë publike lidhja e tij me Zarën. Në atë kohë, ai konsiderohej si një nga artistët kryesorë marcialë të Britanisë dhe ishte kreu i Shoqatës së Kongresit Botëror të Arteve Marciale.

MailOnline shkruan se Zara e ka pranuar Viktorin si ‘mjeshtrin’ e saj në një ceremoni të lashtë Shaolin në moshën 17-vjeçare. Pasi u përkul para tij, ajo supozohet se u betua për besnikëri ndaj tij, duke u zotuar se do të bënte gjithçka që ai kërkonte prej saj, edhe nëse kjo shkonte kundër vlerave të saj.

Një entuziast i arteve marciale, i cili dikur stërvitej me çiftin dhe i cili preferon të identifikohet si Bob, tha: ‘Ceremonia merret shumë seriozisht në botën e arteve marciale. Sapo pranoni dikë si zotërinë tuaj, duhet të pranoni plotësisht atë që ju kërkojnë të bëni ose thoni. Është si të jesh skllav sepse je në mëshirën e zotërisë. Ju as që supozohet të mendoni për veten tuaj, sepse zotëria është Zoti juaj.”

Ai shtoi: “Victor e ‘rregulloi’ Zarën si dhe viktimat e tjera të tij. Ai përdori fuqinë dhe ndikimin e tij si mjeshtër i arteve marciale për të dominuar dhe kontrolluar vajzat e reja.

Pali, i apasionuar pas arteve marciale, i cili dikur stërvitej me çiftin, tha për MailOnline: “Zara ishte shumë e mirë në artet marciale dhe ishte tashmë një rrip i zi në kohën kur filloi në akademinë e Victor’s. Ai mori një shkëlqim të menjëhershëm për të dhe i kushtoi shumë kohë dhe energji zhvillimit të saj. Ishte e qartë se ajo ishte nxënësja e tij e preferuar dhe ajo adhuronte tokën mbi të cilën ai ecte. Ishte shumë e çuditshme kur mësuam se ai dhe Zara kishin një lidhje për shkak të diferencës së tyre në moshë dhe faktit që ai ishte një figurë kaq e lartë e arteve marciale. Xhulieta u shkatërrua sepse mbeti vetëm për të rritur fëmijën e tyre.”

MailOnline ka zbuluar gjithashtu se Victor dhe Zara ishin miq me një tjetër mjeshtër të shquar të arteve marciale Paul Drury, i cili dënua me 15 vjet burg në 2015 për përdhunimin e një vajze pak para ditëlindjes së saj të 13-të në shtëpinë e tij.

Francis McGrath, duke mbrojtur Victor, sugjeroi se dy viktimat mund të kenë bërë ‘marrëveshje’ me njëra-tjetrën, duke thënë se vajza e parë ua kishte treguar emrin e vajzës së dytë detektivëve.

Ai u tha juristëve: “Dy ankuesit në këtë rast nuk janë të pavarur nga njëri-tjetri. Ky nuk është rasti kur dy persona kanë shkuar në polici të pavarur dhe është krijuar një lidhje. Nuk mund të eliminoni mundësinë që të ketë pasur ndonjë formë të bashkëpunimit që nuk është identifikuar nga policia. Z. Marke nuk ka nevojë t’ju bindë se nuk ka ndodhur. Është një mundësi që ne nuk mund ta eliminojmë në mënyrë të sigurtë.’

Por të dyja viktimat që tani janë gra mohuan se kishin komplotuar së bashku në ndonjë mënyrë dhe pretendimet e tyre u besuan nga juria.

Prokurori Ahmad Hossain u tha juristëve në fjalën e tij përmbyllëse: “A ka ndonjë përfitim për secilën prej këtyre grave? Cili është përfitimi i bërjes së akuzave të rreme dhe i përballjes me këtë? Mund të ndiheni se jeni tërhequr në përfundimin e pashmangshëm se ata po thonë të vërtetën.

Kur i shikoni ata nga afër, përfundimi që mund të arrini është se mund të jeni i sigurt se ajo që ata thanë se ndodhi ka ndodhur me të vërtetë.”

Vajza e dytë tha se ‘nuk do të dilte kurrë përpara’ nëse policia nuk do t’i ishte afruar dhe se ajo kishte planifikuar të ‘vdiste me turpin e saj.

Por ajo pretendoi se ishte bërë kohët e fundit nënë dhe ndjeu se nuk kishte ‘nuk kishte mundësi të fliste të vërtetën e saj’ në një përpjekje për të ndaluar që dikush tjetër të vihej në shënjestër në të njëjtën mënyrë që kishte qenë ajo.

Gjykata dëgjoi se si Zara dhe Victor ishin respektuar dhe admiruar jashtëzakonisht në botën e arteve marciale. Duke dhënë dëshmi, Zara mohoi me forcë çdo aktivitet seksual me vajzën, duke i thënë gjykatës se ajo e kishte gënjyer gjatë gjithë kohës që e ka njohur.

E veshur me një kostum pantallonash gri, Zara i tregoi gjykatës se si kishte filluar karriera e saj filmike pasi ajo u “ndoq” teksa merrte pjesë në një turne të arteve marciale në Shtetet e Bashkuara.

Zbulimi i saj i madh erdhi në vitin 2016 kur ajo kaloi me sukses në audicion për rolin e ‘Brunette Zealot’ në Doctor Strangeme të cilin fitoi 677 milion dollarë. Ajo gjithashtu ka luajtur në filma të tjerë aksion për artet marciale si ‘Tribal: Get out Alive’, dhe një tjetër që pritet të dalë këtë vit.

Zara protestoi për pafajësinë e saj, duke thënë se “nuk kishte qenë kurrë në telashe me policinë më parë” dhe duke i përshkruar pretendimet kundër saj si “dem*t”.

Në gjykatë u tha se ajo kishte filluar aktivitetin seksual me vajzën pasi i sugjeroi të luanin një lojë “guximi”.

Zara u përgjigj: “Meqë ra fjala, kjo nuk është e vërtetë. Kjo është qesharake.”

Ajo vazhdoi të pretendonte se viktima e supozuar “nuk kishte qenë në shtëpinë e saj në moshën 13 ose 14 vjeç” dhe se “nuk do ta linte të pinte” para se të mbushte 18 vjeç. Dhe kur Hossain renditi një sërë aktesh seksuale mes saj dhe adoleshentes së atëhershme, ajo u përgjigj: “Nuk ishte, dhe unë mendoj se ju e dini se nuk ishte. Aktiviteti seksual që ajo përshkroi nuk ka ndodhur dhe është i sajuar.”

Ajo gjithashtu tha në një intervistë në polici: “Unë nuk jam pedofile apo përdhunues, as Victor. Ndihem e sëmurë tani dhe e zemëruar.’ Zara dhe bashkëshorti i saj u arrestuan në mars të vitit 2017 nën dyshimin për krime seksuale që përfshinin vajzë e mitur.

Zara pranoi në intervistën e saj në polici se zotëronte një numër lodrash seksi.

Por ajo tha se viktima e saj e supozuar, e cila iu referua lodrave seksuale në deklaratën e saj policore, “mund të kishte kaluar lehtësisht nëpër gjërat e mia për t’i gjetur ato”.

Gjykata dëgjoi se Zara kishte një tatuazh me emrin e Viktorit me simbole kineze të shkruara pak sipër vaginës së saj. Viktima e saj thuhej se e kishte kopjuar duke bërë një tatuazh të ngjashëm në të njëjtin vend në trupin e saj.

Zara pranoi gjatë gjyqit se lajmet për lidhjen e saj me Viktorin kishin ‘shkaktuar pak bujë’ kur filloi, megjithëse ajo mohoi se ishte ‘e apasionuar’ pas tij. Victor gjithashtu mohoi fuqimisht se kishte abuzuar seksualisht me vajzat dhe shpërtheu në lot gjatë gjyqit të tij ndërsa po jepte dëshmi nga qëndrimi i dëshmitarit.

Ai akuzoi njërën nga vajzat se kishte pasur probleme me drogën dhe ishte e përfshirë me bandat, duke i thënë policisë se ajo ishte “një hajdute, një gënjeshtare dhe një fëmijë problematik”. Victor pranoi se kishte bërë seks me të një herë, ligjërisht dhe në mënyrë konsensuale, kur ajo ishte 18 vjeç, duke thënë: “Unë nuk jam krenar për këtë. Është një pjesë e ulët e jetës sime. Më vjen turp për këtë.”