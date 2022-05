Përfshirja në marrëveshjen e BE-së për embargon ndaj naftës ruse – Orban i palëkundur

Hungaria këmbëngul në qëndrimin e saj negativ ndaj një embargoje të mundshme ndaj naftës ruse, në të cilën ekspertët vlerësojnë se propozimi i Komisionit do të shkatërronte ekonominë.





Ministri i Jashtëm hungarez Peter Szijjarto thekson se embargoja nuk ofron asnjë zgjidhje për problemet e mëdha që do të krijonte në Hungari.

Në një video që ka postuar në faqen e tij në Facebook, pas bisedave të deritanishme, Szijjarto pretendon se Komisioni nuk ka zgjidhje. E vetmja mënyrë, shtoi ai, për të arritur një marrëveshje për këtë çështje do të ishte nëse embargoja do të zbatohej për naftën në det të hapur dhe do të përjashtonte plotësisht të gjitha dërgesat ruse të naftës përmes tubacioneve.

Një marrëveshje në BE për paketën e 6-të të sanksioneve kundër Rusisë – e cila përfshin një embargo graduale ndaj naftës ruse deri në fund të vitit – do të shtyhet me rreth një javë, sipas burimeve diplomatike evropiane që folën për AMPE. Diskutimet për embargon ruse të naftës vazhdojnë në të gjitha nivelet. Sot çështja e naftës ruse do të diskutohet në nivel të ambasadorëve (Coreper) dhe më 16 maj në Këshillin e Ministrave të Jashtëm të BE-së.

“Pemgesa” më e madhe në arritjen e marrëveshjes është Hungaria, si dhe Sllovakia dhe Bullgaria, të cilat kërkojnë garanci për sigurinë e tyre energjetike.

Hungaria, ndër të tjera, po i kërkon BE-së të financojë infrastrukturën që do t’i duhet vendit për të qenë në gjendje të bëhet e pavarur nga nafta ruse deri në fund të vitit 2024, megjithëse këmbëngul se nevojitet më shumë kohë. Sllovakia dhe Bullgaria po bëjnë kërkesa të ngjashme.

Sipas burimeve diplomatike evropiane që folën për AMPE, vështirësitë nuk pritet të zgjidhen para datës 18 maj, kur Komisioni do të prezantojë planin e tij për pavarësinë graduale energjetike të BE-së “REPowerEU”. Ky plan po shqyrton përfshirjen e mbështetjes financiare të kërkuar nga Hungaria.

Vlen të theksohet se zëdhënësi i Komisionit Eric Mammer bëri të qartë se takimi i Presidentes së Komisionit me Kryeministrin Hungarez në Budapest nuk kishte të bënte me oraret, por u fokusua në çështje që lidhen me infrastrukturën energjetike dhe rafineritë e vendit.

Pas takimit, Hungaria përsëriti se nuk mund të mbështesë paketën e sanksioneve derisa të adresohen shqetësimet e saj. Në të njëjtën kohë, Eric Mammer vuri në dukje se Komisioni e pranon se Hungaria dhe vendet e tjera janë dukshëm të varura nga nafta ruse dhe se janë në një situatë të veçantë që kërkon “zgjidhje të veçanta”.

Ai tha gjithashtu se telekonferenca mes liderëve të vendeve periferike. shpallur nga Kryetari i Komisionit, do të bëhet kur të ketë progres teknik.

Në fund, sipas të njëjtave burime që folën për AMPE, nga paketa e 6-të e sanksioneve u hoq propozimi për ndalimin e transferimit të naftës drejt vendeve të treta nga anijet me flamuj europianë. Kjo sepse u kuptua se fuqitë e treta nuk do ta hiqnin këtë embargo.