Rama prap për Ardian Dvoranin: Ka ende shtëpinë që i dha Komiteti Ekzekutiv!

Kryeministri Rama sqaroi se përse i kishte dalë në mbrojtje Ardian Dvoranit, që u mor nën hetim nga SPAK pas denoncimit të presidentit Ilir Meta për manipulimin e skemës së zgjedhjes së një anëtari të Gjykatës Kushtetuese.

Sipas Ramës, gjyqtari jeton ende në një apartament të fituar në kohën e komunizmit dhe hetimi me urgjencë i SPAK bllokoi promovimin e tij.





“Nuk kam thënë kurrë pse hetoi njërin apo tjetrin. Në atë rast është rast shumë i rëndësishëm edhe aid he pot ë shikoni ecurinë e atij rasti do habiteni. Fola pasi foli drejtësia. Kur foli drejtësia, cështja e Dvoranit u pushua, pastaj fola unë. Nuk ju bën cudi që një gjykatës u shpall kampion antikorrupsioni nga sekretari I shtetit dhe jeton ende në apartamentin e komitetit Ekzekutiv të merret me shpejtësi rrufe dhe të futet në hetim dhe të lajmërohet Këshilli i Lartë gjyqësor dhe të pengohet promovimi I tij dhe të mos kemi asnjë hetim për të gjithë këta ujqërit këtu?” tha Rama.

Kryeministri përmendi edhe rastin e Bojken Lakos që u dënua nga SPAK për dy dritare pa leje, duke thënë se prokurorët duhet të kishin hetuar më parë një gjykatës me shtëpi të ndërtuar pa leje.

“Po të kishte ardhur puna në Shqipëri që të dënohej Bojken Lako, pasi një i drejtësisë me një vilë në tokë pa leje të ishte future atje ku e ka vendin, do thonim këtu u bë Zvicër” u shpreh kryeministri.