VIDEO/ Interi “i çmendur” godet përsëri! Fiton Kupën e Italisë ndaj Juventusit me përmbysje mes polemikash

Interi është shpallur fituesi i Kupës së Italisë pas një fitoreje drithëruese në kohët shtesë ndaj Juventusit. Një fitore 4-2 që ka ardhur mes shumë emoclonesh dhe përmbysjesh nga të dy skuadrat, por edhe polemikash për dy penallti që kthyen ndeshjen për zikaltrit.Zikaltrit shënuan shpejt me Barela, por më pas i lëshuan plotësisht iniciativën Juventusit që kërkoi me ngulm golin. bardhezinjtë gjetën dy të tillë brenda pak minutash në fillimin e pjesës së dytë me Aleks Sandro dhe Vlahoviç dhe u duk se kishin plotësisht kontrollin e ndeshjes.