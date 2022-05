Finlanda pritet të aplikojë sot për t’u anëtarësuar në NATO/ Rritet prania e trupave në rajonin nordik

Finlanda pritet të jetë shteti i radhës që do të shpallë synimin për tu anëtarësuar në NATO, ngjarje që pritet të ndodhë sot. Sipas ‘The Guardian’, e cila ka cituar diplomatë dhe zyrtarë, një hap i tillë pritet të ndiqet edhe nga Suedia.





Aleatët e NATO-s presin që Finlandës dhe Suedisë t’i jepet anëtarësimi shpejt, i thanë Reuters pesë diplomatë dhe zyrtarë, duke hapur rrugën për rritjen e pranisë së trupave në rajonin nordik gjatë periudhës njëvjeçare të ratifikimit.

Në krye të pranimit të tyre në NATO, kryeministri britanik Boris Johnson premtoi të mërkurën se do të mbronte Suedinë dhe Finlandën kundër kërcënimeve të mundshme ruse ndërsa udhëtonte në të dy vendet për të nënshkruar marrëveshje reciproke të sigurisë.

Në rajonin më të gjerë nordik, Norvegjia, Danimarka dhe tre shtetet baltike janë tashmë anëtarë të NATO-s dhe shtimi i Finlandës dhe Suedisë ndoshta do të zemëronte Moskën, e cila thotë se zgjerimi i organizatës është një kërcënim i drejtpërdrejtë për sigurinë e saj.

Presidenti rus Vladimir Putin e ka përmendur këtë çështje si arsye për veprimet e tij në Ukrainë , e cila gjithashtu ka shprehur dëshirën për t’u bashkuar përfundimisht në aleancë. Moska gjithashtu ka paralajmëruar vazhdimisht Finlandën dhe Suedinë kundër anëtarësimit në aleancë, duke kërcënuar me “pasoja të rënda ushtarake dhe politike”.

I pyetur të mërkurën nëse Finlanda do të provokonte Rusinë duke u bashkuar me NATO-n, presidenti Sauli Niinistö tha se fajin do ta kishte Putini.