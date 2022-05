Nis Kuvendi/ Fjalën i pari e merr Berisha: Vuçiç është një Putin i vogël, mund të përsërisë gjenocidin e Serbrenicës në çdo kohë!

Ish-Kryeministri, Sali Berisha ka marrë fjalën në nisje të seancës së sotme plenare në Kuvend duke treguar synimet që ka nisma për rezolutën e kërkuar për dënimin e gjenocidit serb në Srebrenicë.

Gjatë fjalës së tij Berisha sulmoi edhe Presidentin serb, Aleksandër Vuçiç, të cilin e cilësoi si një Putin të vogël, përgjegjës për genocidin në Bosnje, të cilin mund ta ripërsërisë në çdo kohë.

“Të dashur qytetarë, kjo seancë shënon një moment të rëndësishëm, në jetën e këtij parlamentit dhe po kaq me rëndësi për kombin shqiptar. Nisma e deputetëve të Grupit të PD për të dënuar gjenocidin serb në Bosnjë është nismë që synon nderimin e 8 mijë viktimave të Srebrenicës, në tërësi burra dhe djem të besimi myslimanë, të vendosur në një zonë të mbrojtur nga OKB, ka synim të shprehë nderimin për viktimat e kësaj barbarie më të madhe pas Luftës së Dytë Botërore të regjistruar në Europë,. Ka synim të shprehë solidaritetin me boshnjakë, ka synim të dënojë një akt të pashembullt. Udhëheqësit aktual me në krye Aleksandër Vuçiç janë arkitektë të këtij gjenocidi. Kemi detyrim për të dënuar këtë denoncim. Vuçiç tha për çdo serb të vriten 100 boshnjakë”, tha Berisha, duke shtuar: “Shqipëria ndihmoi gjatë luftës në Bosnjë në të gjitha mënyrat, ka marrëdhënie miqësore me Bosnjen, ndaj ju ftoj zotëri të votojmë këtë rezolutë si një detyrim madhor të një kombi , për të detyruar Serbinë të njohë krimet e saj që ta bazojë tek paqja bashkëpunimin me fqinjët e tij”, tha Berisha.