Aksident masiv në autostradën Tiranë-Durrës, përplasen shtatë automjete! Dalin pamjet (FOTO)

Një aksident masiv është regjistruar mesditën e kësaj të enjteje në autostradën Tiranë-Durrës, ku janë përplasur shtatë makina.





Si rezultat i aksidentit, është shkaktuar një trafik i rënduar në këtë aks, ndërsa njëri nga udhëtarët ka pësuar lëndime si pasojë e ngjarjes. Nga ana e saj, policia bëri me dije se një nga shoferët e makinave, me iniciale M.K është shoqëruar pranë spitalit Ushtarak për ndihmë mjekësore.

Fatmirësisht, asnjë qytetar nuk ka humbur jetën, ndërsa dëmet materiale duket se kanë qenë të konsiderueshme.

Informacion sqarues:

Në datën 12.05.2022 në autostradën Tiranë – Durrës, janë përfshirë në aksident me dëme materiale 7 mjete, nga të cilat drejtuesi i mjetit marka “Opel Corsa” me targa AA 431 ZX shtetasi me iniciale M.K është shoqëruar pranë spitalit Ushtarak për ndihmë mjekësore, 4 mjete të tjera si pasojë e dëmtimeve të konsiderueshme pritet të lëvizen me karotrec dhe po punohet për lirimin sa më të shpejtë të autostradës.

Policia Rrugore e Tiranës përsëri apelon për të gjithë drejtuesit e mjeteve që të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor, sepse është e vendosur për të ndëshkuar cilindo drejtues automjeti që do të konstatohet në shkelje!