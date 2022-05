A ndiheni nën presion politik? Arben Kraja tregon çfarë u tha prokurorëve për dosjet “e nxehta”

Prej disa ditësh tashmë, SPAK është vënë në qendër të diskutimeve politike nisur ndaj dosjet e nxehta dhe arrestimet e politikanëve. Ishte kryeministri Rama që kërkoi fillimisht hetimin e Sali Berishës në bazë të vendimit për shpalljen non grata, duke kërkuar balancë në “goditjet” politike.





“Gojën nuk kemi për ta mbyllur, që SPAK të mos godasë njëanshmërisht, po gjithanshmërisht! Roli i mumjes, përballë rreshtit të gjykatësve e të prokurorëve, që Vetingu i nxorri katran me bojë apo mbi dosjet e skandaleve legjendare të krimit shtetëror, nuk mund të tolerohet më”, ka thënë kryeministri, duke akuzuar prokurorët se po godasin vetëm majtas.

Ndërkohë, gjatë një raportimi në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, kreu i SPAK Arben Kraja është pyetur nëse ndihet nën presion nga politika. “Politika ka ngritur retorikën për anshmëri, a ndiheni të presionuar? SPAK dhe BKH nuk janë në sinkron, çfarë nuk shkon?” e ka pyetur atë anëtari i KLP-së, Alfred Balla.

Kraja i është përgjigjur se prokurorët e dinë kë hetojnë, ndaj kanë qenë të përgatitur për këtë situatë, ndërsa ka zbuluar komunikimin me ta pas deklaratave të kryeministrit.

“Të gjithë prokurorët e hetuesit janë të ndërgjegjshëm kë hetojmë, e dimë që do ketë opinione të ndryshme, presione. E rëndësishme për ne të jemi korrekt me ligjin, të vlerësojmë provat. Këto u kam thënë edhe prokurorëve, të vijojnë punët me provat, nuk është problem shqetësues për ne. Në lidhje me pyetjen e dytë, unë mendoj se ne punojmë në koherencë me BKH. Oficerët janë të rinj, por po mësojnë” tha Kraja gjatë mbledhjes.

Pakënaqësitë nga qeveria vijnë pas arrestimit të Lefter Kokës dhe Alqi Bllakos, dy funksionarët e lartë të arrestuar për aferën e inceneratorëve. Ndërkohë që hetimet vazhdojnë, opozita kërkon arrestimin e zyrtarëve të tjerë, që janë edhe bashkëpuntorët më të afërt të kryeministrit Rama.