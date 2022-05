“Parlamenti nuk ka rrëzuar asnjë rezolutë”, Rama reagon përsëri për rezolutën ndaj Srebrenicës: Dokument nga katrani

Përsëri ka reaguar kryeministri Edi Rama në lidhje me refuzimin e propozimit të ish-kryeministrit Sali Berisha për të miratura një rezolutë, e cila dënon gjenocidin serb në Srebrenicë.





Këtë herë, kreu i qeverisë ka “sqaruar” se “Parlamenti sot nuk ka rrëzuar asnjë rezolutë për Srebrenicën”, por thjesht nuk ka pranuar të bëjë pjesë të procedurës “një dokument të ardhur nga Katrani”.

Gjithashtu, Rama paralajmëron se Kuvendi do të refuzojë “çdo letër që do të ketë bojën” e Berishës.

“Edhe një fakt për t’u nënvizuar: Parlamenti sot nuk ka rrëzuar asnjë rezolutë për Srebrenicën, po thjesht ka refuzuar të fusë në procedurën trejavore parlamentare një dokument të ardhur nga Katrani, siç do të bëjë me çdo letër që do të ketë bojën e tij”, theksoi kryeministri i vendit.