Përgjimet e Dibrës/ Berisha ngacmon Ulsi Manjën “Ç’të shtyn të jesh bodyguard i Ramës”, përgjigjia e ministrit të drejtësisë “Jam shërbëtor”

Pas sikletit të kryeministrit Rama në konferencën e fundit me gazetarët, që kishte të bënte me përgjimet e dosjes 184, Ulsi Manja nuk pati mundësi të përgjigjej. Këtë shans ia dha Berisha në parlament, kur iu drejtua Ministrit të Drejtësisë me pyetjen: “Çfarë të shtyn o Ulsi të bëhesh bodyguard i Edi Ramës?”, ndërsa i kërkoi të hapë zemrën para kolektivit dhe të tregojë publikisht arsyen.





“Me një pyetje të vetme do të të përgjigjem, “Ç’të shtyn o Ulsi të bëhesh bodyguard i Edi Ramës këtë javë?” unë e di, po hapja zemrën kolektivit” u shpreh Berisha.

Manja pati shansin të jetë i hapur për hetimet e dosjes 184 apo të sqarojë rolin dhe marrëdhënien që ka me ish drejtuesin e policisë së Dibrës që dëgjohet të flasë në telefon. Por nuk e bëri këtë. Në vend të një përgjigjeje shteruese, la të kuptohet se nuk ishte bodyguard, por shërbëtor.

“Sali, Edi Rama është në mandatin e tretë të qeverisjes së votojnë mbi 800 mijë shqiptarë. Krenar që jam shërbëtor në qeverinë Rama 3 dhe i shqiptarëve, jam krenar që jam pjesë e kësaj qeverie” tha Ministri i Drejtësisë.

Ish-kryeministri Berisha u largua teksa fliste ministri i Drejtësisë. Ulsi Manja dëgjohet të bisedojë për shpërblimin që do të marrë një drejtues policie pas zgjedhjeve për bashkinë e Dibrës. Në përgjigje, polici Robert Aga i kërkon të transferohet në Bulqizë, por Manja i përgjigjet “ne themi për ma nalt mer burrë”.

Këto fjalë, ia kujtuan kryeministrit Rama në konferencën e fundit me gazetarët, pasi ai kërkonte nga SPAK hetimin dhe dënimin e ish prokurorëve dhe gjyqtarëve. Por Rama duke qenë se ka dalë vetë në përgjime, zgjodhi të heshtë.