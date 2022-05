Rezoluta kundër dënimit të gjenocidit në Srebrenicë, Balla: Propozimi nga deputeti non grata, sa herë të depozitojë kërkesa do rrëzohen

Kreu i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balla ka zbuluar arsyen pse votuan kundër rezolutës për dënimin e gjenocidit serb në Srebrenicë.

Balla u shpreh në një deklaratë për gazetarët se qëndrimi i socialistëve ka të bëjë me faktin se një nga deputetët që ka propozuar këtë rezolutë është Sali Berisha.

Ai tha se Berisha është deputet i pavarur në Kuvendin e Shqipërisë, i shpallur non grata nga SHBA dhe për këtë arsye socialistët do të rrëzojnë çdo propozim që mban firmën e tij.

“Lidhur me një vendimmarrje të Kuvendit të Shqipërisë sot që lidhej me një kërkesë të disa deputetëve dhe nuk lidhej me qëndrimin tonë të qartë, dënues ndaj masakrës së Srebrenicës. Dua të sqaroj se qëndrimi ynë sot kishte dhe ka të bëjë me faktin me vendimin se njëri prej deputetëve propozues në kërkesën e depozituar quhet Sali Berisha.

Deputet i pavarur në Kuvendin e Shqipërisë. Ai është i papranueshëm për asnjë lloj propozimi. Kemi marrë vendimin të rrëzojmë çdo propozim që mban firmën e tij. Deputeti i pavarur Berisha është i shpallur non grata dhe sa herë të depozitojë kërkesa dhe propozime ato do të rrëzohen.

Kuvendi ka rrëzuar një kërkesë nga një deputet non-grata. Tani unë kam qenë i qartë, e kam sqaruar dhe dje. Besoj që ajo që thashë më lartë është përgjigja e saktë. Nuk ka të bëjë me rezolutën, por me personin që e propozon. Është turp në rajon që një rezolutë e tillë të mbajë firmën e këtij personi, që rëndojnë akuzat e thyerjes së embargos. Asnjë propozim që vjen nga Sali Berisha nuk miratohet nga Kuvendi”, tha Balla.