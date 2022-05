“S’dua ta përdor atë fjalë, do ishte e rëndë”/ Ahmetaj i kthehet ashpër Jorida Tabakut pas akuzave në Parlament!

Zv.Kryeministri Arben Ahmetaj i është përgjigjur akuzave të deputetes së PD-së, Jorida Tabaku në Kuvend, kur tha se rritja e çmimeve është ndikuar edhe nga probleme të tregut të brendshëm shqiptar.

“Të thuash që çmimet janë rritur për arsye të tregut të brendshëm në mirëkuptim politik do e quaja të qëllimshme profesionalisht. Do e quaj s’dua ta përdor fjalën, do ishte e rëndë fjala, por po që quaj politikisht të qëllimshme. Sipas analizave rajonale, të vendit dhe botërore tregojnë se rritja e çmimeve është për shkak të krizës energjitike dhe pushtimit rus në Ukrainë. E kemi sjellë me fakte e shifra. Çfarë janë dy ndërhyrjet që ka bërë qeveria me grupet për transparencën e cimeve? Ç’mund të bëjë një qeveri më shumë për transparencën e çmimeve? Sa efektive është? Shumë, shikoni nivelin e inflacionit”, tha Ahmetaj.