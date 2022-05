Zgjedhjet e Presidentit, Balla: Nuk pranojmë asnjë bisedim me Berishën apo me personat pranë tij!

Kreu i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla e ka bërë edhe njëherë të qartë se mazhoranca nuk do të diskutojë me Sali Berishën apo anëtarët e Komisionit të Rithemelimit për zgjedhjen e Presidentit të ri.





Në një prononcim për mediat jashtë Kuvendit, Balla thotë se nesër do të zhvillohen diskutime me dy grupet opozitare, me Fatmir Mediun dhe Mesila Dodën.

Ai shton se mazhoranca pret që grupi parlamentar i PD-së me Enkelejd Alibeajn t’i përgjigjen pozitivisht thirrjes për t’u ulur në bisedime.

Pyetje: Do pranoni të bisedoni me Oerd Bylykbashin dhe Luçiano Boçin për Presidentin?

Balla: Prapë e njëjta gjë. Kush propozohet nga Sali Berisha nuk vlen. Edhe zotërinjtë që përmendni, janë propozuar nga bota e përtejme dhe nuk vlejnë. Nesër do kemi takime me dy grupet parlamentare. Shpresojmë se dhe grupi i PD-së t’i përgjigjet pozitivisht thirrjes tonë që të diskutojmë për emrat për President. Sot ishte shembulli i një vendimmarrje që brenda propozimi ishte emri i Sali Berishës. Dhe për Presidentin është e njëjta gjë. Nuk pranojmë asnjë propozim nga Berisha apo persona të përfshirë në lëvizjen e tij. Unë po flisja për bisedime dhe negociata me opozitën. Partia Socialiste ka qenë i qartë në një dëshirë tonën për të zgjedhur një President për të gjithë shqiptarët. Presidenti i ri të ketë një votë mbështetëse sa më të madhe. Ne kemi përcaktuar ku synojmë, kush jaë fushat ku mund të vijë personi, zotëria ose zonja që përmbuysh pritshmëritë.