“Zotëria më kërcënoi. Unë fle e qetë, s’kam frikë se më zgjon ndonjë thirrje nga SPAK”/ Përplasje e fortë në Kuvend mes Tabakut dhe Ahmetajt

Me përplasje të forta është shoqëruar mbledhja e sotme e Parlamentit të Shqipërisë, protagonistët kryesorë të së cilës kanë qenë zv.kryeministri Arben Ahmetaj dhe deputetja demokrate, Jorida Tabaku, të cilët nuk i kanë kursyer aspak akuzat dhe kritikat ndaj njëri – tjetrit.





Në replikën e saj, Tabaku iu drejtua Ahmetaj duke i thënë se fle e qetë sepse nuk ka hedhur asnjë firmë për inceneratorët. Ndër të tjera tha se situata ekonomike në vend është problematike dhe se inflacioni po ndikon negativisht në ekonomi dhe konsumin e qytetarëve e bëri vërejtje në lidhje me shpenzimet e qeverisë.

“Ndoshta mund të jem e paditur se nuk jemi të gjithë mësues anglishte që mësojmë Ekonomiks, por të paktën zgjohem e qetë nga gjumi se tenderë për koncesionet dhe inceneratorët nuk kam firmosur ndonjëherë. Tendenca për rritjen e çmimeve ka filluar vitin e kaluar në gusht-shtator. Sot ndërkohë që flasim, qeveria shqiptare ka miratuar një plan masash në shkurt të këtij viti për masa sociale për rritjen e çmimeve ndërsa inflacioni ka arritur në këtë muaj në thuajse 7%. Kjo tendencë ndihet më shumë tek ata që janë më të varfër. Në këtë situatë ekonomike, ka vetëm 1 përgjegjës, shkurtditësia e kësaj qeverie. Në situatën ku jemi duhet të kishit marrë masa të tjera”, tha Tabaku.

I menjëhershëm ishte edhe reagimi i zv.kryeministrit, i cili iu përgjigj duke i thënë se është krenar dhe mban përgjegjësi për këtë. Nga ana tjetër, Ahmetaj iu përgjigj Tabakut, e cila i tha se është mësues anglishte që mëson Ekonomiks.

“Ty do të duhet të jetosh 3 jetë të bësh shkollat e mia, por kënaqu me fjalët e tua. Unë do firmos për investime publike deri kur kryeministri im, grupi im parlamentar dhe qytetarët të më autorizojnë në një detyrë ose në një tjetër, qoftë këtu, qoftë atje. Ta kam thënë një herë dhe do vijë shumë shpejt, se çfarë shkon rrotull vjen rrotull. Do i filloj gjërat unë që nga Genova deri tek firmat e tua për shtëpinë tënde. E ke bërë zakon, e përmend emrin tim. Të kam paralajmëruar miqësisht që po e tepron. Nuk ke dëgjuar. Jam krenar për firmat që vë dhe mbaj përgjegjësi vetë, edhe politikisht, edhe personalisht”, tha Ahmetaj.

Pas replikës me deputeten e PD, zv.kryeministri Arben Ahmetaj u largua nga salla e seancës plenare. Jorida Tabaku pretendon se Ahmetaj e kërcënoi dhe i bën thirrje që të hetojë nëse dëshiron pasi ka fuqinë e shtetit, por nuk ka frikë.

“Nuk është këtu zotëria që më kërcënoi. Sa për dijeni, jam Jorida Tabaku, e kam për krenari që vij nga dy familje të mëdha të Tiranës, e kam për krenari. Ka 9 vite që është në pushtet dhe ka qenë përballë meje për vite me radhë, unë fle e qetë, nuk kam frikë se më zgjon ndonjë thirrje nga SPAK. Nëse do të hetojë, le të vijojë, ka të gjithë fuqinë e shtetit. Mua nuk më intimidon as kërcënon dot ashtu siç nuk më ka intimiduar në çdo mënyrë që është përpjekur në Komisionin e Inceneratorëve”, përfundoi Tabaku.

Ahmetaj iu përgjigj gjithashtu akuzave të Tabakut, kur tha se rritja e çmimeve është ndikuar edhe nga probleme të tregut të brendshëm shqiptar.

“Të thuash që çmimet janë rritur për arsye të tregut të brendshëm në mirëkuptim politik do e quaja të qëllimshme profesionalisht. Do e quaj s’dua ta përdor fjalën, do ishte e rëndë fjala, por po që quaj politikisht të qëllimshme. Sipas analizave rajonale, të vendit dhe botërore tregojnë se rritja e çmimeve është për shkak të krizës energjitike dhe pushtimit rus në Ukrainë. E kemi sjellë me fakte e shifra. Çfarë janë dy ndërhyrjet që ka bërë qeveria me grupet për transparencën e cimeve? Ç’mund të bëjë një qeveri më shumë për transparencën e çmimeve? Sa efektive është? Shumë, shikoni nivelin e inflacionit”, tha Ahmetaj.

Duke iu përgjigjur akuzave për inflacionin, Ahmetaj sqaroi pse qeveria nuk bën dot biznes me të ardhurat që vijnë nga rritja momentale e çmimeve.