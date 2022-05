Anëtarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës, ambasadori francez në Serbi: Nismë e njëanshme, nuk e mbështesim

Ambasadori i Francës në Serbi, Pierre Cochard, e cilësoi veprimin e Kosovës për tu anëtarësuar në Këshillin e Evropës si të njëanshëm dhe shtoi se Franca nuk e mbështet këtë nismë.





Në një intervistë për TV Nova S, Cochard deklaroi këtë të premte se Parisi mbështet përpjekjet e Miroslav Lajcak për dialog, por jo veprimin e Kosovës për tu anëtarësuar në KE.

“Ne mbështesim përpjekjet e Miroslav Lajçakut, mbështesim ftesën e Gjermanisë për presidentin serb Aleksandar Vuçiq dhe kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Kandidatura për në Këshillin e Evropës është një vendim i njëanshëm dhe ne nuk i mbështesim ato vendime dhe e konsiderojmë dialogun një prioritet. Temat prioritare janë: Asociacioni i komunave serbe, energjia dhe çështjet e personave të pagjetur. Kjo është prioritet për ne”, ka thënë ambasadori i Francës në Serbi Ai tutje ka dekalruar se i kuptojnë aspiratat e Kosovës për anëtarësim në instancat evropinane dhe se mirëpresim qëndrimin e Kosovës karshi zhvillimeve në Ukrainë, por thekson se veprimet e njëanshme nuk i bëjnë gjërat më të lehta dhe se çojnë në tensione”, tha Cochard.

Por i pyetur nëse Franca do të votojë për hyrjen e Kosovës në Këshillin e Evropës, ambasadori Cochard tha se për momentin nuk është ngritur një pyetje e tillë, meqë do të kërkohet mendimi i Asamblesë Parlamentare dhe pastaj do të rishqyrtohet kandidatura.