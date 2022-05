Bota në kolaps/ Raftet e supermarketeve janë bosh, rritet alarmi për drithërat, qumështin e bebeve dhe energjinë

Përballë rrezikut të “zhytjes” në kriza të shumta dhe të paeksploruara, reagimi i komunitetit ndërkombëtar po vjen dita-ditës, pasi pushtimi rus i Ukrainës po ndikon negativisht në aspektet kritike të ekonomisë botërore, përtej rendit ndërkombëtar. Në efektin domino të lëvizjes imperialiste të presidentit rus Vladimir Putin për të pushtuar vendin e tij fqinj, të reja po shtohen vazhdimisht, pasi rezervat e drithit, naftës dhe gazit, si dhe ushqimet e përpunuara, po arrijnë tani nivele alarmante. Rritja e inflacionit në SHBA po trondit tregjet.





Kriticiteti i situatës së furnizimit me ushqime dëshmohet nga situate e dytë radhazi në dy muajt e fundit, një paralajmërim i Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, në lidhje me mundësinë e një “përplasjeje” ushqimore, kryesisht për shkak të mungesa e drithërave nga Ukraina. “Hambari” i Europës, siç karakterizohet vendi i testimit, ka një peshë të lartë në prodhimin botëror të drithit, i cili megjithatë nuk mjafton për të plotësuar nevojat dhe as nuk është i aksesueshëm për shkak të gjendjes së luftës. Në veçanti, porti i Odessa, është në një “bllokadë” detare nga forcat ruse, me presidentin Volodymyr Zelensky duke paralajmëruar në të gjitha drejtimet se ekziston rreziku i një krize globale ushqimore nëse qyteti nuk çlirohet.

Veçanërisht të shqetësuar për garancitë e sigurisë ushqimore, shumë liderë evropianë u shfaqën në fillim të javës gjatë Organizatës së Ushqimit dhe Bujqësisë të Konferencës Rajonale të Kombeve të Bashkuara për Evropën, pasi çmimet e drithit në rritje u rritën muajin e kaluar. Megjithëse Agjencia vlerëson se prodhimi botëror i grurit do të rritet në 782 milionë tonë në vitin 2022, analiza e saj nuk duket të qetësojë – por më tepër të kundërtën – liderët dhe tregjet perëndimorë, pasi rezervat si gruri francez përballen me probleme të rënda nga ndryshimi i klimës. Kostoja e furnizimit të një sërë mallrash bazë do të mbetet e padurueshme për një pjesë të konsiderueshme të qytetarëve, ndërsa shtrirja e fenomenit të “rafteve bosh” në Europë ende nuk është bërë e dukshme.

Diskursi i Bidenit mbi qumështin e foshnjave

Në të kundërt, qindra mijëra njerëz në Shtetet e Bashkuara po protestojnë kundër mungesës së qumështit për fëmijë, pasi raftet në supermarketet e ushqimit janë tashmë bosh. Në një lëvizje, sot pritet një fjalim i presidentit amerikan, Joe Biden, ku do të njoftohen masat për adresimin e fenomenit, i cili megjithatë shkaktoi përçarje në zinxhirin e furnizimit. Vetëm prillin e kaluar, shkalla e varfërimit të stoqeve u rrit me 10% në 43% të totalit, me tre në katër foshnja në SHBA që ushqehen me gji.

Duhet theksuar se pjesa e qumështit të bebeve “jashtë stok” arriti në 40% në Shtetet e Bashkuara më 24 prill, ndërkohë që një sërë dyqanesh kanë vendosur kufizime të rrepta për numrin e sasive në dispozicion të konsumatorëve. Sekretari amerikan i Shtetit Anthony Blinken ka bërë thirrje për t’i dhënë fund bllokadës së porteve të Ukrainës nga rusët. Nga ana e saj, ministrja e Jashtme gjermane, Analena Berbofg njoftoi se porti i Odesës është i bllokuar nga një sasi e madhe drithi, e vlerësuar në 25 milionë tonë, “që do të thotë ushqim për miliona njerëz në botë që kanë nevojë urgjente, mbi të gjitha në vendet e Afrikës dhe Lindjes së Mesme”.

Rritja e çmimeve

Lufta në Ukrainë ka rritur çmimet ndërkombëtare për drithërat, vajrat e gatimit, karburantet dhe plehrat. “Më duhet të them se jam thellësisht i shqetësuar, veçanërisht për rreziqet e urisë që përhapet në pjesë të ndryshme të botës për shkak të situatës dramatike të sigurisë ushqimore me të cilën po përballemi për shkak të luftës në Ukrainë”, tha Antonio Guterres.

Duke kërkuar një rrugëdalje nga problemi, Kongresi i bëri thirrje administratës Biden të krijojë një korridor humanitar në Detin e Zi për të organizuar furnizimin me miliona tonë drithë që është “bllokuar” në Ukrainë.

Duke u ndalur në rolin strategjik të Odesës për rezervat botërore, Presidenti Volodymyr Zelensky deklaroi se “për herë të parë në dekada, nuk ka lëvizje normale të flotës tregtare, asnjë port të zakonshëm që vepron në Odessa. Kjo ndoshta nuk ka ndodhur kurrë në Odessa që nga Lufta e Dytë Botërore “.

Konsumi më i ulët

Me këto të dhëna, vendet evropiane njëra pas tjetrës po përpiqen të sigurojnë mjaftueshmërinë e energjisë dhe ushqimit për dimrin e ardhshëm, me Berlinin tani që u bënë thirrje konsumatorëve që të ‘konsumojnë më pak’. Ministri i Ekonomisë Robert Habeck tha dje se ishte optimist për aftësinë e Gjermanisë për të përballuar një ndërprerje të gazit rus dimrin e ardhshëm, duke shtuar megjithatë se “konsumi më i ulët është A dhe Z për sa i përket gazit natyror”.

Dyshimi për recesion në borde

Me dyshimin e një recesioni të zgjatur që rri pezull, tregjet u ulën dje për të gjashtën ditë, me Dow Jones për ditën e gjashtë të paaftë për të qëndruar, ndërsa S&P 500 u afrua më pranë tregut zero.

Megjithatë, njoftimi për inflacionin amerikan, i cili ndezi dje reagimet e para të forta të republikanëve, tërhoqi dje bursat evropiane, pasi indeksi panevropian Stoxx 600 u mbyll me 0,74%, në 424,40 pikë, ndërsa më herët pati një rënie më të madhe. Sektori kryesor i burimeve ra me 3%, me pothuajse të gjithë sektorët dhe tregjet kryesore të aksioneve në territor negativ.